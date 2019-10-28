Главные новости к утру 28 октября

Минфин заявил о готовности снизить налог на добычу полезных ископаемых для Ванкорского кластера «Роснефти» на десять лет. Условием для этого министерство называет цену нефти выше заложенных в бюджетном правиле $42 за баррель. При $60 за баррель «Роснефть» получит льготу примерно на 60 млрд руб. в год, однако компания рассчитывала, что она будет вдвое больше.

Американский президент Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу. О планах США по выходу из очередного договора с Россией стало известно еще 8 октября — Вашингтон ссылается на нарушения со стороны Москвы.

России отказано в передаче летчика Константина Ярошенко, который отбывает в США 22-летний срок за попытку сговора с целью ввоза на американскую территорию крупной партии кокаина. Об отказе в выдаче семье летчика сообщили в день возвращения на родину Марии Бутиной.

После продолжительной болезни в больнице Кембриджа умер советский диссидент, правозащитник и писатель Владимир Буковский. Писатель жил в Великобритании с 1976 года, после высылки из СССР.

Израиль принял решение рассматривать просьбы россиян об убежище по ускоренной процедуре. Причина такого решения — в участившихся случаях «туризма беженцев».