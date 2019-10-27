СМИ: Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу

Администрация президента США предпринимает шаги для выхода из очередного договора с Россией — президент Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу (ДОН), сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

ДОН подписали в 1992 году. Россия ратифицировала его в 2001 году, но участвовала в нем с самого начала. В договоре участвует большинство европейских государств, США и Канада. В соответствии с документом страны обязаны предоставлять возможность совершать наблюдательные полеты над своей территорией.

В Белом доме не ответили за запрос, решила ли администрация выйти из ДОН. Один из источников WSJ заявил, что обсуждение продолжается. «При этом президенте возможно все»,— сказал он.

Ранее в Минобороны России заявили, что США заинтересованы в ДОН. Так там прокомментировали сообщения о том, Вашингтон может выйти из договора.

О том, что США планируют покинуть ДОН, стало известно 8 октября. В администрации Дональда Трампа хотят отказаться от выполнения этого договора под предлогом его нарушений со стороны России.

2 августа истек срок действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. США и Россия отказались перезаключить договор, возложив ответственность за его расторжение друг на друга. Сейчас под вопросом находится будущее Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (истекает в феврале 2021 года). По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Вашингтон готовится к отказу от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

О планах покинуть ДОН читайте в публикации “Ъ” «Договор дороже неба».