Израиль будет ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Просьбы граждан России о предоставлении политического убежища в Израиле будут рассматриваться по ускоренной процедуре, говорится в заявлении управления по делам регистрации населения и иммиграции. Такое решение принято из-за тенденции туристов подавать такую просьбу сразу после въезда в государство, что позволяет им законно работать, пояснили в ведомстве.

«В последние годы мы наблюдаем такой феномен как "туризм беженцев". Тысячи человек из разных стран приезжают в Израиль и сразу по приезду просят убежища с целью получить законное право на работу,… пока рассматривается их запрос. Этот феномен создал большую нагрузку на систему в целом и на отделение, занимающееся рассмотрением вопросов предоставления убежища в частности, что приводит к удлинению процесса рассмотрения таких просьб»,— говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Израиль является русскоязычным государством. Он добавил, что народы двух стран связывают общие и «часто трагические страницы истории». До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Сочи встретился с господином Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу, где, в частности, обсудил взаимодействие в Сирии и политику Ирана.

О том, как прошла встреча, — в публикации “Ъ” «Биньямин Нетаньяху приехал в Сочи за победой»