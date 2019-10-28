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Владимир Буковский

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

Умер писатель Владимир Буковский

Советский диссидент, правозащитник и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет в больнице в Кембридже после продолжительной болезни, сообщается на сайте писателя.

«Владимир Константинович Буковский... скончался от остановки сердца в больнице Адденбрукса в Кембридже, Англия, в 21:46 по Гринвичскому времени 27 октября 2019 года. Ему было 76 лет»,— говорится в сообщении.

Владимир Буковский был одним из основателей диссидентского движения в СССР. Автор книг «Московский процесс», где он опубликовал секретные архивы ЦК КПСС и КГБ; книгу воспоминаний «И возвращается ветер»; «Письма русского путешественника» о жизни эмигранта на Западе. Провел в тюрьмах и на принудительном лечении в общей сложности 12 лет, после высылки из СССР в 1976 году жил в Великобритании.

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