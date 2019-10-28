США отказали России в выдаче летчика Ярошенко

Власти США отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме за попытку контрабанды наркотиков, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо начальника департамента международных переводов Паулы Вульф. Российский летчик сможет повторно просить о передаче на родину через два года, однако, по словам госпожи Вульф, решение останется прежним, если «обстоятельства не изменились серьезно».

«7 октября США ответили отказом на запрос о передаче заключенного в страну гражданства для отбывания наказания. Заключенный находится в тюрьме «Данбери», штат Коннектикут. Соединенные Штаты приняли такое решение исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений»,— говорится в письме госпожи Вульф к своей российской коллеге из Минюста Александры Дроновой.

По информации «Известий», об отказе семье Константина Ярошенко стало известно только 26 октября — в день, когда вернулась в Россию Мария Бутина, которая отбывала в США тюремный срок за лоббирование интересов России без регистрации иностранным агентом. «Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами»,— сказал Константин Ярошенко.

Напомним, 7 сентября 2011 года россиянина Константина Ярошенко приговорили в США к 22 годам тюрьмы за попытку сговора с целью ввоза на американскую территорию крупной партии кокаина. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В мае 2017 года российский омбудсмен Татьяна Москалькова попросила президента США Дональда Трампа помиловать Константина Ярошенко. В июле МИД РФ предлагал обменять Ярошенко на заключенного в РФ американца. Россиянин неоднократно жаловался на условия содержания в тюрьме.

О состоянии летчика и условиях пребывания в американской тюрьме читайте в интервью его жены “Ъ FM”.