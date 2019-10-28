«Локомотив» отогнали на третий путь

В 14-м туре «Зенит» стал единоличным лидером чемпионата России по футболу. Петербуржцы одержали победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:0, а вот «Локомотив» потерпел крупное поражение от «Спартака» — 0:3. Теперь преимущество «Зенита» над ближайшими конкурентами составляет три очка.

Самым интригующим в 14-м туре был, конечно, матч «Локомотив»—«Спартак». Хотя красно-белые уже выбыли из числа претендентов на чемпионство и даже бронзовые медали им не светят, дерби есть дерби. Столь принципиальные встречи зачастую носят алогичный характер, и то обстоятельство, что соперник железнодорожников непосредственно перед очным противостоянием опустился на 11-е место, отставая на целых 14 очков, отнюдь не гарантировало им благоприятного исхода. К тому же команда Юрия Семина прилично «наелась» в Лиге чемпионов, пытаясь сдержать в Турине «Ювентус», и физически не успевала полноценно подготовиться к игре с земляками-спартаковцами, которые, наоборот, имели недельный тренировочный цикл. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил накануне в общении с журналистами, что его команда находится в хороших кондициях и готова дать бой. Вдобавок гостей не беспокоили кадровые проблемы, тогда как у хозяев по-прежнему отсутствовали Антон Миранчук и Федор Смолов.

Кстати, перед дерби конкуренты отодвинули «Локомотив» с первого на третье место в турнирной таблице. «Ростов» еще в субботу благодаря дублю Романа Еременко обыграл «Сочи», набрал 29 очков и поравнялся с лидерами чемпионата, что позволило подняться на верхнюю строчку по дополнительным показателям «Зениту». А в воскресенье петербуржцы в энергосберегающем режиме одолели на выезде «Крылья Советов» и уже единолично возглавили премьер-лигу. Так, лучший бомбардир сине-бело-голубых Артем Дзюба начал матч в Самаре на скамейке запасных и на поле появился лишь на 64-й минуте. По словам наставника клуба Сергея Семака, это было связано с микротравмой нападающего. В концовке он все же забил свой девятый мяч, хотя автором победного гола формально стал Юрий Жирков, поразивший ворота еще в середине первого тайма. 36-летний ветеран стреляет редко, но метко и красиво. Напомним, в восьмом туре его роскошный удар принес «Зениту» победу над «Спартаком», и сейчас он пробил на загляденье. Правда, гости пережили и довольно неприятный момент, когда незадолго до финального свистка, еще при счете 0:1, едва не отличился Александр Гацкан.

Взяв дежурные три очка, петербуржцы ожидали, чем закончится дерби в Черкизово. И, наверное, где-то симпатизировали «Спартаку», надеясь, что он тормознет «Локомотив». Первый тайм прошел с преимуществом хозяев, но и у красно-белых просматривались проблески контригры. Андре Шюррле даже попал в перекладину. У железнодорожников очень опасен был Алексей Миранчук. В одном из эпизодов с его участием гостей сильно выручил вратарь Александр Максименко. Нулевая ничья по итогам 45 минут как-то не предполагала того, что после перерыва красно-зеленые пропустят аж три мяча. Безусловно, их подвел голкипер Маринато Гильерме, когда нараспашку открыл ворота перед Эсекьелем Понсе и аргентинец спокойно перекинул его. А побежав отыгрываться, «Локомотив» банально раскрылся и нарвался на серию быстрых атак со стороны противника. Дубль мог оформить Понсе, но это сделал вышедший на замену Джордан Ларссон, причем за пару минут. Любопытно, что на трибуне за успехами сына наблюдал знаменитый в прошлом шведский форвард Хенрик Ларссон.

Во всех случаях голеадорам ассистировал Зелимхан Бакаев, раздававший партнерам изумительные передачи, что стало следствием тренерского решения перевести его на позицию «под нападающими». И вообще, Тедеско после достаточно невзрачной ничьей с «Рубином» в своем дебютном матче на посту главного тренера «Спартака» добился ощутимого прогресса. Это был уже другой «Спартак» — гораздо более организованный, сплоченный и боевой. «Локомотив» действительно выглядел порядком потрепанным после «Ювентуса» и во втором тайме заметно подсел, однако красно-белые выбрали правильную тактику и по максимуму использовали сложившуюся ситуацию. Кроме того, Тедеско явно угадал с составом, в том числе при построении линии обороны, в которой нашлось место трем центральным защитникам во главе с отбывшим дисквалификацию Георгием Джикией.

Впрочем, на пресс-конференции немецкий специалист заявил, что результат не совсем соответствовал объективному соотношению сил на поле и превзошел его ожидания. Тедеско подчеркнул, что впереди еще много работы, особенно над владением мячом, и футбол «Спартака» должен быть гораздо более сбалансированным. В свою очередь, Юрий Семин сказал, что 0:3 — это даже, дескать, хорошо, такое поражение заставит его игроков подумать.

Есть над чем задуматься и футболистам ЦСКА, которые на домашней арене уступили «Динамо» — 0:1. Как тут не вспомнить, что армейцы три дня назад выступали в Лиге Европы, где проиграли «Ференцварошу». В первом тайме они не реализовали пенальти, а в эндшпиле не уследили за Клинтоном Н’Жье. Наставник красно-синих Виктор Гончаренко назвал происходящее с командой черной полосой, но она, по его мнению, может оказаться взлетной.

Тяжело пришлось в 14-м туре и другому участнику еврокубков — «Краснодару», принимавшему «Оренбург». Хозяева, ведущие борьбу за медали, потеряли два очка и упустили возможность выбраться на второе место. Более того, Мануэл Фернандеш фактически спас их от поражения, ведь первыми забили южноуральцы. Помешало «быкам» и удаление нападающего Маркуса Берга, заработавшего прямую красную карточку. В конце они атаковали вдесятером, но и этот матч завершился в пользу «Зенита».

Александр Ильин