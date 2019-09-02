VAR поймала «Спартак» за руку

Центральный матч восьмого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом» завершился в Москве победой гостей со счетом 1:0. Все решилось в первом тайме, когда гол «Спартака» был отменен в результате использования системы VAR, а в составе петербуржцев отличился самый возрастной участник этой встречи — 36-летний Юрий Жирков. Таким образом, на двухнедельный перерыв в турнире «Зенит» уходит одним из лидеров вместе с «Краснодаром» и «Ростовом». Спартаковцы же опустились на шестое место.

После того как неделю назад в верхней части таблицы чемпионата России оказалось сразу пять команд, набравших одинаковое количество очков, главными в восьмом туре с точки зрения турнирной ситуации становились сразу две встречи. Но наиглавнейшим, конечно, был все-таки матч между «Спартаком» и «Зенитом», самыми популярными российскими клубами, чье соперничество для многих уже давно выглядит принципиальнее чисто столичного противостояния спартаковцев с ЦСКА.

Москвичи вышли на поле домашнего стадиона через три дня после фиаско, которое они потерпели там же в ответной встрече с португальской «Брагой» в раунде play-off Лиги Европы. Более того, в таком жестком режиме «Спартак» играет уже четвертую неделю подряд, поэтому о стартовом натиске хозяев поля, наверное, просто не могло идти речи. Его и не было. Красно-белые, правда, чаще прессинговали гостей на чужой половине поля, но темп игры в первом тайме оставался низким.

Опасные моменты соперники создавали натужно. После удара Артема Дзюбы мяч чиркнул по штанге спартаковских ворот, а еще через четверть часа нападающий красно-белых Андре Шюррле со штрафного был близок к тому, чтобы поразить зенитовскую верхнюю «девятку». Правда, «Спартак» все-таки забил после розыгрыша углового, но в дело вмешалась система VAR, и главный судья Виталий Мешков гол отменил, поскольку выяснилось, что Зелимхан Бакаев немного подыграл себе рукой.

И все-таки в конце тайма счет был открыт. При розыгрыше «Зенитом» углового Зелимхан Бакаев упустил Юрия Жиркова.

И 36-летний ветеран, который красиво забивал «Спартаку» осенью 2010 года в «Лужниках», еще играя за «Челси» в Лиге чемпионов, практически неотразимым диагональным ударом из пределов штрафной отправил мяч в дальний верхний угол.

После перерыва спартаковцам оставалось из последних сил общими усилиями нагнетать давление на ворота «Зенита». Сначала Айртон бил примерно с той же точки, что и Жирков, но голкипер петербуржцев Андрей Лунев после рикошета от Бранислава Ивановича справился со своей задачей. Затем Гус Тиль заработал штрафной в единоборстве с тем же Ивановичем. Это была уже точка бразильца Фернанду, который принес «Спартаку» немало очков в том числе и в золотом сезоне-2016/17. Но его летом продали в Китай, а Георгий Джикия бесхитростно пробил в стенку. Кстати, в общей сложности во втором тайме красно-белые получали право на опасные штрафные четыре раза, но до Лунева мяч не долетел ни разу.

«Зенит» тем временем не особо тушевался и отвечал своими контрвыпадами. Самым опасным в составе чемпионов России выглядел их капитан Артем Дзюба. В течение нескольких минут он имел два шанса подряд, однако ни навес с правого фланга Магомеда Оздоева, ни последовавшую ошибку обороны «Спартака» не использовал.

Уже в самом конце Оздоев упустил выход один на один с Александром Максименко, но по большому счету значения это не имело. Сил на концовку у «Спартака» не оставалось.

В матче, который, пожалуй, мог завершиться с любым исходом, победу одержал «Зенит».

Еще более драматичной, чем тушинское сражение на «Открытие Арена», получилась субботняя битва в Черкизово между «Локомотивом» и «Ростовом». Кульминация ее наступила на первой минуте компенсированного времени при счете 2:1 в пользу гостей, когда их защитнику Евгению Чернову в течение трех секунд удалось волшебным образом дважды вынести мяч из пустых ворот. Сначала после удара головой Федора Смолова, опередившего вратаря Егора Бабурина, он сделал это правой ногой. А затем, когда Лука Джорджевич первым успел на добивание, Чернов умудрился оттолкнуться пятками от газона и в потрясающем прыжке головой назад спас для «Ростова» победу с помощью туловища.

Видеозапись этого эпизода неслучайно попала на сайты таких авторитетных изданий, как испанская As. В целом же некоторое игровое преимущество было у «Локомотива», однако он не смог сдержать узбекского форварда Элдора Шомуродова, сделавшего дубль. Шомуродов забил в этом чемпионате уже семь голов и является его лучшим бомбардиром. У хозяев ближе к концу отличился Антон Миранчук, а еще в середине первого тайма из-за повреждения задней поверхности бедра поле покинул его брат Алексей, которого заменил перешедший в «Локомотив» из миланского «Интера» португальский новичок Жуан Мариу.

Что касается «Краснодара», пятого клуба, входившего после семи туров в группу лидеров, то он после второго подряд бесславного поражения от греческого «Олимпиакоса» в раунде play-off Лиги чемпионов отыгрался на «Урале», который победил на выезде со счетом 4:2.

Таким образом, тур получился особенным: в восьми матчах гости одержали шесть побед при двух ничьих. Летнюю же часть чемпионата по дополнительным показателям на первом месте завершает «Краснодар». Впрочем, «Зенит» и «Ростов» уходят на двухнедельный перерыв также с 17 очками.

Евгений Федяков