«Локомотив» остановили дублем

Во вторник в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл на выезде «Ювентусу» со счетом 1:2. При этом первый тайм завершился в пользу российского клуба, а два гола он пропустил на 77-й и 79-й минутах. Через две недели, уже в Москве, железнодорожники снова встретятся с итальянским грандом.

Верхом мечтаний для «Локомотива» в матче с одним из фаворитов Лиги чемпионов, тем более на его поле, была, наверное, даже не ничья. Показать достойный футбол и не допустить крупного поражения — такая цель представлялась куда более достижимой для российского клуба в противостоянии с «Ювентусом». И не только потому, что в составе соперника выступает один из двух величайших футболистов современности. «Как сдержать Криштиану Роналду? Пока никто не смог этого сделать,— отметил на предматчевой пресс-конференции главный тренер москвичей Юрий Семин.— Но держать нужно не только его, а всю команду. "Ювентус" — это не только Роналду. Там на каждой позиции звезда и большой мастер. Неправильно делать акцент только на Криштиану».

Можно было надеяться на то, что легендарная «Старая синьора» позволит себе недооценку и железнодорожники не станут для нее серьезным раздражителем. Однако наставник туринцев Маурицио Сарри предупреждал подопечных, что нужно опасаться «Локомотив». «В составе этой команды нет больших звезд, но она может создать нам проблемы, и к ней надо отнестись с уважением»,— говорил он.

Семин, поблагодаривший коллегу за комплимент, конечно, и сам хотел создать проблемы «Ювентусу». На матч в Турине он мобилизовал практически все имевшиеся в его распоряжении кадровые ресурсы, в том числе тех, кто еще недавно находился в списке травмированных. Впрочем, в заявке все-таки не оказалось Федора Смолова, Рифата Жемалетдинова и Мацея Рыбуса, хотя, по словам Семина, исключалось участие в игре только Джефферсона Фарфана, Луки Джорджевича и Антона Миранчука, а остальные футболисты готовились к ней.

Хозяева сразу принялись расшатывать массированную оборону, выстроенную «Локомотивом» для сдерживания Криштиану Роналду и компании. Со стартовым натиском гости справились, заблокировав, в частности, удары звездного португальца и Пауло Дибалы, которого Сарри предпочел на позиции второго нападающего своему любимчику Гонсало Игуаину. Постепенно атаки «Юве» приобрели довольно академичный характер, а Роналду решил побить издали. На 20-й минуте он, правда, промахнулся с трех метров, но в том эпизоде судьи зафиксировали офсайд. Наиболее реальный момент был у защитника Леонардо Бонуччи, которому едва не удалось замкнуть головой подачу со стандартного положения.

А на 30-й минуте произошло «немыслимое». Обычный вынос мяча от ворот голкипера гостей Маринато Гильерме привел к тому, что им овладел уже у чужой штрафной площади Алексей Миранчук, который легким движением ушел от Бонуччи и вывел один на один с вратарем Жуана Мариу. Португалец не смог переиграть Войцеха Щенсны, однако Миранчук успел на добивание. «Ювентус» попытался исправить это, с точки зрения итальянского гранда, недоразумение, и Дибала даже забил, но чуть ранее Роналду сфолил на Гильерме. «Локомотив» отлично провел первый тайм и выиграл его 1:0.

После перерыва Сарри выпустил на поле третьим нападающим Игуаина. Хозяева побежали вперед большими силами и заработали очень опасный «стандарт». Некогда Роналду исполнял такие штрафные, как пенальти, но на сей раз попал в стенку. «Локомотив» во втором тайме, естественно, не стал менять свою оборонительную тактику и ждал шанса в контратаке. В одной из них Мариу потревожил Щенсны. В целом же команде Юрия Семина было очень тяжело, тем более что на ее скамейке запасных просто отсутствовали резервы для усиления игры. Тем не менее «Ювентус» атаковал много, а моментов создавал мало. И его звездам, как ни странно, не хватало исполнительского мастерства.

Но все-таки с мастерством у туринцев полный порядок. Дибала перевернул ход матча буквально за пару минут и за столь короткий отрезок времени оформил дубль. Сначала он так зарядил с довольно дальней дистанции, что Гильерме даже не шелохнулся, лишь взглядом проводив мяч, а потом аргентинец продемонстрировал звериное голевое чутье, подкараулив отскок от Гильерме после удара Алекса Сандро. После этого «Локомотив» уже сражался только за то, чтобы не проиграть с крупным счетом. К чести железнодорожников, они не расклеились и уступили действительно достойно.

Что касается турнирной ситуации в группе D, «Локомотив» с тремя очками остался на третьем месте. По семь баллов в активе «Ювентуса» и «Атлетико», который нанес третье поражение «Байеру» — 1:0.

Александр Ильин