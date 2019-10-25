Армейцев попросили остаться

В третьем туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле, имея несколько голевых моментов, со счетом 0:1 уступил венгерскому «Ференцварошу». Таким образом, не набрав пока ни одного очка, армейский клуб практически лишился шансов на выход в play-off из группы, в которой, как казалось перед стартом, вполне мог рассчитывать минимум на второе место.

«Ференцварош» вот уже много лет остается самым популярным клубом Венгрии. На его счету 30 чемпионских титулов, а в сезоне 1974/75 года он дошел до финала Кубка кубков, где уступил киевскому «Динамо». Сейчас эту команду тренирует украинец Сергей Ребров, под руководством которого она весной впервые за три последних сезона завоевала золотые медали национального чемпионата. Тем не менее в одной компании с «Эспаньолом», болгарским «Лудогорцем» и ЦСКА венгерский гранд выглядел аутсайдером.

Поражения в первых двух турах при общей разнице забитых и пропущенных голов 1:7 обязывали армейцев играть на победу. Однако нельзя было сказать, что в первом тайме значительное преимущество хозяев проявилось сразу же. Опасные моменты у ворот гостей стали возникать лишь через четверть часа после начала матча.

Сначала Иван Обляков сильным ударом вынудил вратаря Денеша Дибуса перевести мяч на угловой, а затем после его подачи Хёрдур Магнуссон попал в одного из защитников. Гости тут же ответили еще более острым выпадом. Их темнокожий норвежский легионер Токмак Чоль Нгуен, включив предельную скорость, легко обогнал 17-летнего защитник армейцев Вадима Карпова, но в дальний угол не попал. Вскоре армейцам не повезло. Мяч после удара Ильзата Ахметова, задев одного из защитников, угодил в штангу. И тут же не позволил себе скучать Игорь Акинфеев, выдвинувшийся за пределы штрафной, чтобы опередить ивуарийского форварда Франка Боли.

В общем, гол назревал. И он состоялся бы, если бы Никола Влашич, оказавшийся в выгоднейшей позиции чуть правее уже почти пустых ворот «Ференцвароша», неожиданно для всех не катнул мяч по прямой в метре от штанги. Парад шансов, не использованных армейцами в первом тайме, продолжил Федор Чалов, который сделал неудачную передачу в штрафной площади. А уже перед самым перерывом все тот же Влашич, блеснув техникой в середине поля, обвел двух соперников и идеальной диагональной передачей вывел на ударную позицию Арнора Сигурдссона, пробившего прямо в Дибуса.

В этом сезоне ЦСКА редко проводит ровно весь матч. Но в данном случае армейцы так же активно начали и второй тайм. Минут через двадцать после возобновления игры Дибус дважды подряд демонстрировал отменную реакцию после ударов Влашича. Затем снова оплошал Чалов, который бил голкиперу в противоход, но не попал в ворота. Но и «Ференцварош» огрызался, и вскоре Игорю Дивееву пришлось исправлять ошибку Карпова.

Казалось, дело идет к нулевой ничьей, но на 86-й минуте армейцы пропустили роковую для них контратаку.

Не помогло даже мастерство Игоря Акинфеева: отбив мяч после удара бразильца Эзаэла, был бессилен, когда Роланд Варга переправлял мяч в пустые ворота. Отыграться ЦСКА оказалось не суждено.

А в болгарском Разграде «Лудогорец», лидировавший в группе H после двух туров, с минимальным счетом уступил «Эспаньолу». Этот результат вывел на первое место испанский клуб. ЦСКА же от второго места, дающего право на выход в play-off, отстает теперь уже на шесть очков. Столь неудачное выступление в группе, которую по составу никак нельзя было назвать сильной, иначе как катастрофой не назовешь. Даже несмотря на объективные проблемы с составом, с которыми столкнулся главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Евгений Федяков

Лига чемпионов Групповой этап. Второй тур Группа Е. «РБ Зальцбург» (Австрия)— «Наполи» (Италия) 2:3 (Холанн, 40 (пен.), 72 — Мертенс, 17, 64; Инсинье, 73). «Генк» (Бельгия) — «Ливерпуль» (Англия) 1:4 (Одей, 88 — Окслейд-Чемберлен, 2, 57; Мане, 77; Салах, 87). Положение команд В Н П М О 1. «Наполи» 2 1 0 5:2 7 2. «Ливерпуль» 2 0 1 8:6 6 3. «РБ Зальцбург» 1 0 2 11:9 3 4. «Генк» 0 1 2 3:10 1 05.11: «Наполи»—«Зальцбург», «Ливерпуль»—«Генк». Группа F. «Интер» (Италия)—«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 2:0 (Лаутар Мартинес, 22; Кандрева, 89). «Славия» (Чехия)—«Барселона» (Испания) 1:2 (Боржил, 50 — Месси, 3; Олайинка, 57 (автогол)). В Н П М О 1. «Барселона» 2 1 0 4:2 7 2. «Интер» 1 1 1 4:3 4 3. «Боруссия» 1 1 1 2:2 4 4. «Славия» 0 1 2 2:5 1 05.11: «Боруссия»—«Интер», «Барселона»—«Славия». Группа G. «РБ Лейпциг» (Германия)—«Зенит» (Россия) 2:1 (Лаймер, 49; Забитцер, 59 — Ракицкий, 25). «Бенфика» (Португалия)—«Лион» (Франция) 2:1 (Рафа Силва, 4; Пицци, 85 — Депай, 70). В Н П М О 1. «РБ Лейпциг» 2 0 1 4:4 6 2. «Зенит» 1 1 1 5:4 4 3. «Лион» 1 1 1 4:3 4 4. «Бенфика» 1 0 2 4:6 3 05.11: «Зенит»—«РБ Лейпциг», «Лион»—«Бенфика». Группа Н. «Аякс» (Нидерланды)— «Челси» (Англия) 0:1 (Батшуайи, 86). «Лилль» (Франция)— «Валенсия» (Испания) 1:1 (Иконе, 90+5 — Черышев, 63). В Н П М О 1. «Челси» 2 0 1 3:2 6 2. «Аякс» 2 0 1 6:1 6 3. «Валенсия» 1 1 1 2:4 4 4. «Лилль» 0 1 2 2:6 1 05.11: «Челси»—«Аякс», «Валенсия»—«Лилль».