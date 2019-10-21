Разделение лидеров

В воскресенье завершился 13-й тур чемпионата России по футболу, по итогам которого квартет лидеров превратился в дуэт. Помимо «Ростова», потерпевшего поражение от действующих чемпионов страны — 1:6, сдал позиции и «Краснодар», чей матч с «Динамо» в Москве завершился вничью — 1:1. Таким образом, кубанцы отстают от «Локомотива» и «Зенита» на два очка, а ростовчане и примкнувший к ним ЦСКА — на три.

То, что в 13-м туре распадется квартет лидеров чемпионата России, было практически неизбежно с учетом очного противостояния двух участников золотой гонки «Зенита» и «Ростова», состоявшегося в субботу в Санкт-Петербурге. Хотя столь крупное поражение гостей, а они пропустили аж шесть мячей, ответив лишь одним результативным ударом, который даже трудно назвать голом престижа, несколько удивило. Своими победами над «Динамо» (3:0) и особенно над ЦСКА (3:1) ростовчане произвели сильное впечатление и, казалось, сумеют навязать борьбу главному фавориту турнира. Но перерыв на матчи сборных явно не пошел на пользу команде Валерия Карпина, и у нее, что называется, сбились настройки.

«Если коротко, футболисты еще остались в своих сборных,— ровно об этом говорил наставник "Ростова" на послематчевой пресс-конференции.— Меня спрашивали перед игрой, в каком состоянии вернулись "сборники". Вот и увидели. Ни в атаке, ни в обороне — никто не был готов. В перерыве сказал: пусть нам еще три забьют, пусть шесть получим, нас на место поставят, и будем двигаться дальше. Хороший урок для нас».

«Зенит» же, такое ощущение, и не заметил эту паузу в национальном первенстве. Разгром «Ростова» вполне вписывается в ряд его предыдущих побед над «Уралом» (3:1) и «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов. Был очевидный спад во встрече 11-го тура с «Локомотивом» (0:1), а до того петербуржцы, напомним, разобрались в премьер-лиге с «Рубином» (5:0) и «Арсеналом» (3:1). Сейчас у них лучшая разница забитых и пропущенных мячей — 27:7. Отметим, что Артем Дзюба после субботнего хет-трика увеличил свой лицевой счет до восьми голов и включился в бомбардирскую гонку, тем более что ее лидеры Элдор Шомуродов из «Ростова» и Александр Соболев из «Крыльев Советов», имеющие в активе по 10 мячей, в 13-м туре промолчали.

Впрочем, лидерство в чемпионате по-прежнему принадлежит «Локомотиву», который, даже потеряв восемь игроков основного состава, не потерял ни одного очка в выездном матче с «Ахматом» (2:0). Железнодорожники зачастую побеждают не так ярко и убедительно, как «Зенит», но демонстрируют такую психологическую устойчивость и обладают такой глубиной скамейки запасных, которые дают им достаточно высокие шансы в конкуренции с петербургским клубом. Пытается не отстать от двух наиболее вероятных претендентов на чемпионский титул и ЦСКА. Если судить по количеству очков, пока у армейцев это получается, однако уже возникают большие сомнения, хватит ли им запаса прочности. Упущенная победа в матче с «Уфой» (1:1) при невзрачной игре только усилила эти опасения.

«Краснодару» тоже тяжело сражаться на равных с «Локомотивом» и «Зенитом» в нынешнем сезоне. Уж очень много у «быков» травм, в том числе требующих длительного восстановления. Вчера они противостояли «Динамо» в первом матче бело-голубых после отставки Дмитрия Хохлова и назначения исполняющим обязанности главного тренера Кирилла Новикова. Москвичи были весьма мотивированными, чему способствовали и праздничные мероприятия, посвященные грядущему 90-летию со дня рождения легендарного динамовского вратаря Льва Яшина. В итоге они огорошили «Краснодар» быстрым голом на третьей минуте. Еще до перерыва черно-зеленые отыгрались, но одолеть «Динамо», создавшее им немало проблем во втором тайме, так и не сумели.

«Спартак» в текущем чемпионате ни на что серьезное уже не претендует, что констатировал даже владелец клуба Леонид Федун, сформулировавший в интервью «Комсомольской правде» задачу на остаток сезона следующим образом: «Сделать работоспособную команду, которая сможет потом бороться за титул». Тем не менее дебют нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско стал одним из самых обсуждаемых событий 13-го тура. Домашний матч с «Рубином», в котором хозяева могли как проиграть, так и выиграть, показал, что чудес от немецкого специалиста, с отличием окончившего тренерские курсы в знаменитой кузнице футбольных тактиков и стратегов — академии имени Хеннеса Вайсвайлера, ждать не стоит. Он изменил расстановку и функционал футболистов на поле, но даже сам признал, что его задумки не принесли ожидаемого результата. «Мы не планировали действовать на контратаках, но у нас не получалось высоко прессинговать соперника,— сказал Доменико Тедеско на пресс-конференции.— Второй тайм провели лучше, в концовке у нас было пять атакующих игроков, но и это не помогло». Не удалось новому наставнику и поднять моральный дух команды, чтобы добиться победы хотя бы на эмоциях. Правда, по словам Тедеско, глаза у его подопечных горели — им сейчас больше недостает уверенности в себе. «Мы очень хотели выиграть, но не заслужили трех очков. Будем работать»,— резюмировал главный тренер.

В общем, позитивным моментом пока можно считать лишь то, что спартаковцы сыграли на ноль. Одно набранное очко в их положении — это, конечно, слишком мало. К тому же дальше по календарю очень сложная встреча с «Локомотивом». Сейчас красно-белые с 15 баллами за плечами приподнялись с 12-го места на 10-е, а ориентиром для них является шестая позиция, которую занимают «Крылья Советов» с 17 очками.

Александр Ильин