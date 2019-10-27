Командир «Азова» пригрозил Зеленскому ввести тысячи бойцов в Золотое

Первый командир националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в сдаче «огромной территории» при попытке разведения сил. Лидер «Азова» также заявил, что его бойцы будут оставаться в Золотом, поскольку у них есть право на свое мнение. Если Владимир Зеленский попытается «выкинуть» их ветеранов, в населенный пункт прибудет намного больше бойцов.

«Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч»,— сказал господин Билецкий (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Владимир Зеленский пообщался с представителями одного из добровольческих отрядов в населенном пункте Золотое. Во время разговора один из бойцов рассказал ему о письме с требованием встречи с президентом. Послание было передано губернатору Николаевской области Александру Стаднику. «Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то»,— сказал на это господин Зеленский. Позднее представители штаба Операции объединенных сил (ООС) заявили, что люди в военной форме, которые беседовали с Владимиром Зеленским, не являются представителями вооруженных сил Украины.

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера» (предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными), а также разведение сил конфликтующих сторон. Разведение сил должно было начаться 7 октября, но оно сорвалось. Еще одна попытка, 9 октября, также не увенчалась успехом.

О причинах срыва договоренностей читайте в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».