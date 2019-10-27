Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными

Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС). Они сообщили, что люди в камуфляжной форме с оружием в руках не имеют никаких правовых оснований находиться там.

«Люди, не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил»,— говорится в сообщении.

Сам Владимир Зеленский назвал свою встречу с вооруженными людьми эмоциональной. «От местных жителей узнали, что на окраине в частном доме живет группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это. Решил поговорить с ними сам. Некоторые разговоры получились эмоциональными»,— написал президент в Facebook.

Напомним, Владимир Зеленский посетил добровольческий батальон в населенном пункте Золотое. В ходе разговора участники военизированной структуры рассказали о письме, в котором содержалось требование встречи с президентом. Послание было передано губернатору Николаевской области Александру Стаднику. «Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то»,— отреагировал господин Зеленский.

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера» и разведение сил конфликтующих сторон. Договоренности должны были способствовать встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже. Несколько попыток разведения войск не увенчались успехом.

О причинах провала договоренностей — в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».