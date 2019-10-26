Зеленский поспорил с бойцами добровольческого батальона в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посещает Донбасс, второй день он находится в населенном пункте Золотое в Луганской области, где на встрече поспорил с бойцами добровольческом батальона. Золотое — один из районов, где должно состояться разведение сил.

«В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе президента Украины.

Там же господин Зеленский посетил добровольческий батальон, передает УНИАН. «Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронте»,— сообщает издание со ссылкой на один из Telegram-каналов Национального корпуса.

По данным УНИАН, участники военизированной структуры рассказали о письме, в котором содержалось требование встречи с президентом. Послание было передано губернатору Николаевской области Александру Стаднику. «Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то»,— отреагировал Владимир Зеленский (цитата по УНИАН).

«Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему»,— цитирует УНИАН президента Украины, который пообещал прочитать письмо.

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера» и разведение сил конфликтующих сторон. Договоренности должны были способствовать встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже. Несколько попыток разведения войск не увенчались успехом.

О причинах провала договоренностей — в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».