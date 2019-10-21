В Минобороны России считают, что США заинтересованы в Договоре по открытому небу

Американские военные заинтересованы в Договоре по открытому небу (ДОН), считает начальник управления Минобороны РФ по контролю за выполнением договоров Сергей Рыжков. Так он прокомментировал «Красной звезде» сообщения о том, США могут выйти из договора. «Сегодня в США мы наблюдаем два диаметрально противоположных мнения относительно целесообразности участия в этом соглашении»,— заявил он.

По словам господина Рыжкова, мнение одних заключается в том, что ДОН важен для обеспечения транспарентности в военной области. Другие считают, что договор не имеет практической пользы и может быть заменен наблюдением из космоса.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году. Россия ратифицировала его в 2001 году, но участвовала в нем с самого начала. В договоре участвует большинство европейских государств, США и Канада. В соответствии с документом страны обязаны предоставлять возможность совершать наблюдательные полеты над своей территорией.

При этом США подают самые большие заявки для полетов над Россией, рассказал представитель военного ведомства. «Таким образом, очевидно, что американские военные в ДОН заинтересованы»,— делает он вывод.

О том, что США могут покинуть ДОН, стало известно 8 октября. В администрации Дональда Трампа хотят отказаться от выполнения этого договора под предлогом его нарушений со стороны России.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Договор дороже неба».