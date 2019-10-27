СМИ рассказали подробности ликвидации лидера ИГ в Сирии

Установить местонахождение лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади американским военным помогла иракская разведка, сообщает телеканал «Аль-Хадас». По данным Fox News, для подтверждения гибели главаря боевиков проводятся биометрическое и ДНК-тестирования. О ликвидации террориста ранее сообщили СМИ. Власти США пока не подтвердили эту информацию, но президент Дональд Трамп анонсировал важное заявление.

AFP пишет, что спецоперация была одобрена лично господином Трампом. Базирующийся в Лондоне «Сирийский центр наблюдения за правами человека» заявил, что в ходе операции погибли один из нижестоящих лидеров ИГ Абу Ямаан, ребенок и две женщины. В спецоперации также участвовали поддерживаемые США «Силы демократической Сирии» (SDF), сообщил лидер группировки Мазлумом Абди в Twitter.

Турция утверждает, что США координировали с ней свои действия в Сирии и накануне спецоперации военные двух стран обменялись информацией. Высокопоставленный турецкий чиновник также рассказал, что лидер ИГ прибыл к месту проведения операции за 48 часов до ее начала. Турецкие СМИ сообщили, что спецоперация продлилась 1,5 часа, в ней было задействовано восемь вертолетов и два беспилотника.

Голландский телеканал BNO опубликовал видеозапись предполагаемой операции американских военных. На кадрах видны взрывы и слышны выстрелы, однако самих военнослужащих не видно. Где было снято видео, также не ясно.

Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. Как сообщали источники Newsweek, лидер ИГ погиб во время операции США в провинции Идлиб в Сирии, где расположен «последний оплот» ИГ. Предположительно, террорист покончил с собой. За последние годы информация о гибели главаря ИГ неоднократно появлялась в СМИ, но не подтверждалась.