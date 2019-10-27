Американские военные заявили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

США в ходе спецоперации ликвидировали лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters со ссылкой на источники. За последние годы информация о гибели главаря ИГ появлялась неоднократно. В Белом доме пока не подтвердили убийство террориста, но анонсировали выступление президента Дональда Трампа позднее сегодня, 27 октября. Сам американский президент написал в Twitter, что «случилось что-то очень важное», не приведя деталей.

Newsweek со ссылкой представителя армии США пишет, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе рейда. Другой источник издания в Пентагоне отметил, что окончательная проверка этой информации пока не завершена. Высокопоставленный представитель ведомства рассказал, что операция проводилась в провинции Идлиб в Сирии, где расположен «последний оплот» ИГ. По его словам, Абу Бакр аль-Багдади покончил с собой, взорвав пояс шахида.

Напомним, Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. В апреле 2019 года информационный медиацентр террористов «Фуркан» опубликовал первое за пять лет видео с лидером террористической группировки. После появления видеоролика Пентагон пообещал продолжить борьбу с ИГ.