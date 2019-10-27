Турция заявила, что США координировали с ней операцию по ликвидации лидера ИГ

Оборонные ведомства Турции и США обменялись информацией перед тем, как американские военные провели операцию по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Как сообщило турецкое Минобороны, накануне операции военные двух стран «скоординировали действия». Ведомство также подтвердило, что США проводили операцию в сирийской провинции Идлиб. Высокопоставленный турецкий чиновник также рассказал Reuters, что лидер ИГ прибыл к месту проведения спецоперации за 48 часов до ее начала.

О ликвидации террориста ранее сообщили СМИ. Власти США пока не подтвердили эту информацию, но президент Дональд Трамп анонсировал важное заявление.

По данным СМИ, установить местонахождение лидера ИГ Вашингтону помогла иракская разведка. Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. За последние годы информация о гибели главаря ИГ неоднократно появлялась в СМИ, но не подтверждалась.