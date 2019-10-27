Эксперты не рекомендуют запасаться красной икрой впрок

Красная икра вряд ли значительно подорожает в рознице, даже несмотря на снижение вылова лососевых рыб, считают эксперты, опрошенные «РИА Новости». Они не рекомендуют запасаться продуктом впрок.

Эксперты не ожидают значительного повышения цен к Новому году, хотя наблюдается снижение в отгрузке до 10%. Потребность составляет около 15 тыс. т и этот спрос можно удовлетворить с помощью остатков прошлого года и текущего вылова, считает управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. «Запасаться икрой лососевых впрок я не рекомендую. Лучше купить свежую, недавно расфасованную икру ближе к праздникам, чем рисковать при ее хранении в бытовом холодильнике»,— сказал господин Березнюк агентству.

По мнению руководителя аналитического агентства «Рыбсеть» Полины Кировой, икра горбуши в розницу стоит примерно на 15% больше, чем в прошлом году, а икра кеты — на 15–20%. К Новому году она ожидает «стандартный рост цен» еще на 15%.

В России потребление красной икры увеличилось на 22% с октября 2018 года по сентябрь 2019 года. Из-за сокращения улова на Дальнем Востоке в сентябре фиксировалось повышение оптовых цен на горбушу на 30%.

Какую пользу приносит и какой вред наносит выращивание лосося — в материале “Ъ” «Рыба с запахом скандала».