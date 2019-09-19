В России резко подорожала рыба

Оптовые цены на дальневосточную горбушу выросли на 30%, а кета подорожала в Центральной России на 47%, сообщает РБК со ссылкой на данные Минсельхоза. Сейчас горбуша на Дальнем Востоке стоит 125 руб., в Центральной России — 155 руб. Кета подорожала до 210 руб. и 250 руб. соответственно.

Основная причина увеличения стоимости — снижение улова на Дальнем Востоке. Добыча пока продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина, однако основной промысел завершился. По данным на 17 сентября, выловлено около 458 тыс. т лососевых. В рекордном 2018 году показатель был на уровне 645 тыс. т.

В Росрыболовстве считают, что правильнее сравнивать вылов лосося по четным и нечетным годам. По сравнению с 2017 годом вылов увеличился на 37%.

Управляющий компанией «Доброфлот» Александр Ефремов рассказал РБК, что оптовая цена за 1 кг без головы составляет 135–138 руб. По словам директора по связям с общественностью и госорганами «Ленты» Марии Филипповой, закупочные цены на красную рыбу увеличились в пределах 15%.

О пользе и вреде лосося читайте в материале “Ъ” «Рыба с запахом скандала».