Россияне увеличили потребление красной икры на 22%

Потребление красной икры россиянами с октября 2018-го по сентябрь 2019 года выросло по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 22%, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании GfK, отслеживающей ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств в РФ Доля семей, которые хотя бы один раз в течение год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%. При этом жители РФ стали покупать красную икру не только чаще, но и больше за один раз.

Рост потребителей красной икры в РФ зафиксировала и исследовательская компания Ipsos Comcon. Во втором квартале 2018 года лишь 24,5% опрошенных жителей крупных городов старше 16 лет, признались, что хотя бы раз в течение последних трех месяцев ели красную икру. Во втором квартале 2019-го об этом заявили уже 33,5% респондентов.

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин предположил, что росту потребления красной икры россиянами поспособствовало снижение цен на этот продукт. По данным Росстата, в декабре цена за 1 кг красной игры упала на 3,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и составила 3768 руб. Аналогичная ситуация наблюдалась и в девяти месяцах 2019 года. Наиболее значительное падение цен пришлось на июль — продукт подешевел год к году на 10% (3594 руб. за 1 кг). В сентябре 2019 года красная икра стоил на 9% меньше, чем годом ранее — 3619 руб. за 1 кг.

О том, как выбрать качественную красную икру, — в материале “Ъ FM”.