Рыба с запахом скандала

Лосось — противоречивая рыба. Диетологи и пропагандисты здорового образа жизни утверждают, что содержащиеся в лососине омега-3-ненасыщенные жирные кислоты способствуют профилактике болезней сердца. Норвежский эколог Курт Оддекалв называет мясо выращенного на рыбных фермах лосося самой ядовитой пищей в мире. Компании, разводящие лососевых, заявляют, что их продукт — самая доступная и полезная рыба, входящая в основной рацион питания жителей всей планеты. Защитники природы считают, что лососевое рыбоводство создает множество серьезных экологических угроз.

Спасатели лососей

Североатлантическая организация по сохранению лосося (NASCO) объявила 2019 год Международным годом лосося. По ее замыслу во всем мире должны проводиться мероприятия, направленные на сохранение запасов лососевых.

Но если посмотреть на то, чем занимаются в Год лосося экологи стран, славящихся своими лососевыми, то можно увидеть, что они протестовали против лососей. Только не диких, которых надо сохранять, а искусственно выращенных.

В этом месяце на форуме журналистов и экологов стран Баренцева региона Eco-Media-Barents-2019, проходившем в Мурманске и Киркенесе, об опасности искусственного выращивания лосося в Норвегии говорил лидер Природоохранного союза Курт Оддекалв.

В июле природоохранная организация Sea Shepherd провела акцию протеста против искусственного выращивания лосося в канадской провинции Британская Колумбия. Звездой акции стала киноактриса и модель, бывшая «спасательница Малибу» Памела Андерсон.

В прошлом году более 50 шеф-поваров из той же Британской Колумбии направили властям провинции обращение с призывом не продлевать лицензии 20 компаниям, занимающимся разведением лососевых на архипелаге Бротон. Против этих компаний выступили и индейцы Канады. В результате в декабре власти провинции объявили, что до 2022 года будет закрыто десять компаний аквакультуры, до 2023 года — еще семь.

В апреле этого года норвежская королевская чета совершила официальный визит в Чили. В стране действует более 60 норвежских компаний, занимающихся аквакультурой. Судя по тому, что короля Харальда и королеву Соню сопровождали 70 норвежских бизнесменов, норвежский бизнес, вероятно, планирует развиваться и дальше. В нескольких городах страны короля, королеву и их свиту встретили демонстрациями протеста. У одного из демонстрантов на плакате было написано, что чилийцы рады видеть у себя в стране норвежского короля, но не норвежских лососей.

Потребительская организация SumOfUs собрала уже 40 тыс. подписей под обращением к правительству Шотландии с требованием провести инспекцию ферм по выращиванию лосося. Природоохранная организация Scottish Salmon Watch наметила на 1 сентября акции протеста на нескольких таких фермах.

Чего добиваются все эти люди, против чего они протестуют? Чем их не устраивает вкусный и полезный для здоровья лосось?

Восходящая рыбная звезда

Ежегодно методом аквакультуры производится по два с небольшим блюда из лосося на каждого жителя планеты Фото: Bob Strong / Reuters

Жители планеты сейчас едят в три раза больше лососевых рыб, чем в 1980 году. Из рыбы для богатых лососевые превратились в рыбу для всех. По популярности в мировом масштабе они уступают только тунцу.

Выращивание рыбы, в том числе лососевых в садках,— аквакультура, глобальный быстро растущий бизнес. Самые популярные для разведения виды — атлантический лосось (семга), форель, тихоокеанские лососи (горбуша, кижуч). Согласно докладу 2018 года Международной ассоциации фермеров, занимающихся выращиванием лососевых (International Salmon Farmers Assosiation, ISFA), ежегодно методом аквакультуры выращивается 2,5 млн тонн лососевых рыб. Это соответствует примерно 17,5 млрд блюд из лососины.

В этой индустрии с годовым оборотом $15,4 млрд работает 132 600 человек.

По последним доступным данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в 2016 году общий объем производства рыбы и других морепродуктов в мире составил 171 млн тонн. 47% от этого числа пришлось на долю аквакультуры, а если учитывать продукцию, предназначенную для употребления в пищу людьми, то 53%. В то время как объемы промышленного рыболовства в мире практически не изменились с конца 1980-х годов, рыбоводство переживает бурный рост.

Потребление рыбы на душу населения растет ежегодно, увеличивающийся спрос удовлетворяется за счет аквакультуры.

150 граммов рыбы обеспечивают 50–60% потребности организма взрослого человека в протеине. По прогнозам ООН, к 2050 году население Земли вырастет на 2 млрд человек, и потребность в белке увеличится на 73%.

В программных документах FAO говорится, что аквакультура уже сейчас играет важную роль в борьбе с голодом.

Вклад в мировую аквакультуру

Сейчас уже сложно поверить, что филе лосося несколько десятилетий назад считалось едой для богатых Фото: Reuters

Безусловный лидер аквакультуры лососевых, контролирующий более двух третей мирового рынка,— Норвегия. Норвежские семга и форель продаются по всему миру. После введения в России продуктового эмбарго в 2014 году норвежская рыбная продукция перестала поступать на российский рынок напрямую. Какой процент норвежских лососевых попадает в Россию через Белоруссию, подсчитать сложно. Некоторое представление об этом могут дать следующие цифры. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в последнем предсанкционном 2013 году в страну из Норвегии было ввезено чуть больше 4 тонн лосося и 31,4 тонны филе форели. А в прошлом году — в два с лишним раза больше — 70,8 тонны филе лосося и 2,4 тонны филе форели. Возможно, каждый белорус в последние годы стал есть в два раза больше красной рыбы.

На долю Чили приходится примерно четверть лососевых, выращенных в мире методом аквакультуры. Две трети от этого объема идет на экспорт — в основном в США, Японию и Бразилию. После введения продуктового эмбарго в 2014 году резко выросли поставки чилийских лососевых в Россию.

Методом аквакультуры лососевых также выращивают в больших объемах в Канаде, США, на Фарерских островах, в Шотландии.

Как утверждает президент ISFA (Международной ассоциации фермеров, занимающихся выращиванием лососевых) Тронд Давидсен, «мировая индустрия аквакультуры лососевых предоставляет одну из лучших возможностей накормить растущее население планеты с минимальным воздействием на окружающую среду».

Экологи тех стран, где развита аквакультура лососевых, могут не согласиться со словами «минимальное воздействие на окружающую среду». Один из самых ярых противников аквакультуры — лидер норвежского Природоохранного союза Курт Оддекалв — дал интервью “Ъ”.

Плюс эвтрофикация всей воды

Об опасности аквакультуры лососевых говорят и другие экологи.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) называет следующие серьезные экологические угрозы, которые создает аквакультура:

Органическое загрязнение (эвтрофикация) — избыток питательных веществ из пищи и экскрементов рыбы с лососевых ферм повышает уровень содержания органики в воде, образуются донные отложения, что крайне негативно отражается на морских экосистемах;

Химическое загрязнение — на фермах используются противопаразитарные препараты, средства для очистки от обрастаний, антибиотики, кормовые красители, которые могут иметь непредсказуемые последствия для морских организмов и здоровья человека;

Генетическое загрязнение — сбежавший выращенный лосось может конкурировать с дикими рыбами и скрещиваться с местными дикими стадами, ухудшая генетическое разнообразие лососей;

Инфекционные болезни и паразиты (лососевая вошь), которые могут передаваться диким популяциям лососей.

Маленький веслоногий рачок Lepeophtheirus salmonis наносит аквакультуре миллиардные убытки Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Рассмотрим их по порядку.

1. Эвтрофикация (в переводе с древнегреческого «хорошее питание») — это процесс накопления в воде органических элементов, в первую очередь фосфора и азота. Это приводит к бурному цветению водорослей. Солнечные лучи плохо проникают вглубь воды, у растущих на дне растений не происходит процесс фотосинтеза. Возникает дефицит кислорода. Некоторые водоросли в период цветения выделяют токсины. Все это в итоге приводит к массовым заморам рыб. Органическими элементами, вызывающими эвтрофикацию, могут быть остатки рыбьего корма и фекалии рыб, падающие на морское дно на лососевых фермах. Чилийские «зеленые» обвиняли эти фермы в зацветании фьордов и каналов Патагонии.

В 2016 году цветение фитопланктона — «красный прилив» — привело к массовому мору лосося у берегов Чили. Погибло, по разным оценкам, от 23 млн до 27 млн рыб.

Проведенное Greenpeace расследование показало, что кроме ядовитых водорослей их гибели способствовало то, что около 5 тыс. тонн мертвой рыбы было выброшено производителями в открытое море. Из-за «красного прилива» также погибло большое количество других обитателей моря. Пляжи были засыпаны мертвой рыбой и моллюсками. Пострадавшие от «красного прилива» районы моря были закрыты для рыболовства, что вызвало длительные протесты рыбаков на острове Чилоэ, лишившихся средств к существованию.

2. По подсчетам чилийской природоохранной организации Oceana, в 2016 году чилийским лососевым на фермах скормили почти 400 тонн антибиотиков — в 1400 раз больше из расчета на одну рыбу, чем в Норвегии, почти полностью отказавшейся от использования антибиотиков в аквакультуре.

Полный отказ от использования антибиотиков на ферме дает возможность продавать выращенную рыбу примерно на 30% дороже средней цены. В июне этого года в Чили разразился скандал. В СМИ попала информация о том, что компания Nova Austral, выращивающая лососевых без применения антибиотиков, на протяжении долгого времени скрывала данные о высокой смертности рыбы на своих фермах.

Согласно официальным нормативам, при уровне смертности выше 15% производитель должен сократить число выращиваемых рыб, чтобы остановить распространение инфекции. Компания вела двойную бухгалтерию, сообщая об уровне смертности ниже 15%.

3. Если садок, в котором разводят лососевых, повреждается во время шторма или по другим причинам, рыбы «убегают» на волю. Такие массовые побеги происходят регулярно. Пока самым крупным можно считать случай, происшедший в июле 2018 года. Тогда с фермы компании Marine Harvest в Чили после шторма сбежали более 900 тыс. лососей. Лишь около 250 тыс. удалось поймать и вернуть.

По официальной статистике Норвежского директората рыболовства, с рыбных ферм в 2001–2011 годах сбегало от 112 700 до 921 000 рыб в год, в среднем — 413 тыс. в год. По оценке ученых из Института морских исследований в Бергене, число рыб-беглецов может быть в два-четыре раза больше.

Вред от побегов двойной. Во-первых, скрещивание с дикими лососями. Во-вторых, заражение диких лососей инфекциями или паразитами, от которых страдают лососи, выращенные на ферме.

В июле этого года департамент экологии штата Вашингтон (США) в последний раз выдал лицензии четырем фермам атлантического лосося, действующим в штате. В 2022 году все фермы должны быть закрыты. Так гласит закон штата, принятый после того, как в 2017 году на одной из них обрушился садок и около 250 тыс. рыб уплыли на волю, нанеся этим серьезный ущерб экологии. Виновными в побеге были признаны владельцы фермы, так как конструкция обрушилась под грузом наросших на ней ракушек и водорослей.

4. Паразит Lepeophtheirus Salmonis, больше известный как лососевая вошь,— это веслоногий рачок, поселяющийся на коже и жабрах лососевых и питающийся покровами тела рыбы. Пораженная рыба болеет, а затем умирает. Масштабы бедствия огромны.

По статистике, опубликованной в журнале Fish Farmer Magazine, ежегодный ущерб, наносимый мировой аквакультуре лососевой вошью, составляет около $1 млрд.

Только в Норвегии фермеры ежегодно тратят €1 млрд на средства борьбы с этой напастью.

В Канаде еще в конце 1990-х годов стали использовать пестицид — бензоат эмамектина. Но в 2009-м выяснилось, что вошь стала резистентной к этому средству. Производители стали искать другие способы борьбы с вредителем. Где-то в садки к лососям подсаживают пинагоров (рыб-воробьев), которые поедают вредителей. В результате даже возникла отдельная отрасль аквакультуры — выращивание пинагоров. Где-то больных лососей помещают в резервуар с перекисью водорода. Это убивает большую часть вшей, но и некоторые рыбы также умирают — от стресса. В 2014 году на рынке появилось высокотехнологичное средство борьбы — подводный дрон, уничтожающий вшей с помощью лазера.

В октябре 2017 года в Великобритании разразился скандал. Организация Salmon and Trout Conservation (S&TC) Scotland обнаружила, что на многих шотландских фермах, снабжающих своей продукцией супермаркеты, число вшей на семге и форели многократно превышает законодательно установленную норму. Вместо одного паразита на рыбу, как гласят правила, средний показатель составлял три вши на одну рыбу, доходя на одной из ферм до 23 вшей.

Утешает лишь то, что лососевые вши не опасны для человека, легко смываются водой и уничтожаются при термической обработке. К тому же пораженная ими рыба крайне редко попадает на прилавок — на фермах «завшивевших» лососей или излечивают, или уничтожают.

В Норвегии создан сайт с актуальной, постоянно обновляющейся информацией о здоровье норвежской рыбы, в том числе о заражении лососевыми вшами.

Аквакультурный против дикого

Часть диких лососей, приходящих на нерест, имеет предков, выращенных в неволе. С каждым годом процент таких рыб возрастает Фото: Reuters

Жизненный цикл дикого лосося выглядит так. Зимой из икринки выклевывается личинка. Весной она превращается в малька — пестрятку. Пестрятки живут в пресной воде. Затем они начинают готовиться к скату в море и превращаются в покатников или смолтов. До стадии смолта доживает не более 1% выклюнувшихся из икры личинок. Миграция в море происходит летом. Нагул в море продолжается от года до трех-четырех лет, после чего однажды осенью лосось возвращается в пресную воду на нерест, инстинктивно стараясь попасть в ту реку, в которой вырос. В море и в реках, куда дикий лосось приходит на нерест, происходят его столкновения с уплывшими с ферм лососями.

В столкновении диких и «культурных» семг и форелей выигрывают последние.

Норвежский научно-консультативный комитет по атлантическому лососю ежегодно публикует доклад о ситуации с диким лососем в стране. Судя по этим докладам, расцвет рыбоводства сопровождался спадом рыболовства.

В середине 1980-х годов из моря на нерест возвращалось более 1 млн лососей, в последние годы — вдвое меньше.

Из смолтов, родившихся в реке Имса, в 1980-е выживали в океане и возвращались на нерест 17%. В 2009–2015 годах — 1–4%. Власти законодательно ограничили вылов рыбы. В 1980-е годы в море и реках Норвегии вылавливали 1500 тонн лосося ежегодно, в последние годы — 500–600 тонн.

В последнем докладе также отмечается, что в настоящий момент только 34,5% популяции дикого лосося не испытали генетического воздействия со стороны лососей, сбежавших с ферм. 25,7% популяции сильно пострадало от генетического загрязнения.

Популяция дикого лосося в Шотландии, по данным Министерства рыболовства страны, опустилась до самого низкого показателя за всю историю наблюдений (с 1952 года).

Ихтиолог Норвежской ассоциации охотников и рыболовов Али Парне Лисе в интервью The New York Times так объяснял вред генетического заражения. В садках на акваферме нет хищников, так что лучше всего живется самой агрессивной рыбе, которая поедает максимум корма. Агрессивный потомок такого лосося в дикой природе окажется идеальной жертвой. В океане осторожность и умение избегать опасности нужнее агрессии. Кроме того, у гибрида может отсутствовать инстинкт хоминга, то есть возвращения в ту реку, где рыба выросла. Ведь его предок вырос не в реке, а в садке.

Власть и деньги

С каждым годом все больше лососевых выращивается в неволе и все меньше вылавливается рыбаками Фото: AP

Проблемы лососевой аквакультуры известны не первый год. По мнению ее противников, все эти проблемы решаются плохо и медленно или вовсе не решаются из-за тесной смычки бизнеса по искусственному выращиванию лосося и властей. Вот несколько примеров.

Крупнейшим в мире производителем атлантического лосося является норвежская компания Mowi (до 1 января 2019 года носила название Marine Harvest). До октября 2018-го пост главного операционного директора компании по аквакультуре в Канаде, Шотландии, Ирландии и на Фарерских островах занимала Марит Сульберг. Марит — родная сестра премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг.

В Чили Фелипе Сандоваль Прехт с 2008 по 2010 год был исполнительным секретарем комиссии по лососю при Министерстве экономики, развития и реконструкции, а еще раньше — заместителем министра рыболовства. После смены правительства потерял свой пост на госслужбе, но вскоре стал членом совета директоров одной из крупнейших компаний по производству лосося Aqua Chile. С 2014 по 2017 год он также был президентом ассоциации SalmonChile, объединяющей почти всех производителей лосося в стране. Хорхе Родригес Гросси, с 2012 по 2015 год член совета директоров другой крупной чилийской лососевой компании Australis Seafoods, наоборот, перешел из бизнеса во власть. В 2017–2018 году он был министром экономики Чили.

Противоречивая и неубедительная польза

Благодаря диетологам и сторонникам здорового образа жизни термин «Омега-3» стал широко известен. В морской рыбе, в том числе в лососевых, содержатся омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Самые известные из ПНЖК — эйкозапентоеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Эти вещества необходимы организму человека. Производители утверждают, что одной порции лосося, выращенного методом аквакультуры, в неделю достаточно, чтобы удовлетворить потребность организма в этих очень полезных веществах. Возможно, эти вещества даже полезны в целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Именно «возможно», если слепо не доверять рекламе. В июне этого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило компаниям, торгующим морепродуктами и пищевыми добавками, использовать в рекламе утверждения о пользе омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Производители хотели заявлять на этикетках своей продукции, что ЭПК и ДГК снижают артериальное давление, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. FDA разрешило им это делать, но с небольшой коррекцией, потребовав заменить «снижают» на «могут снижать» и добавить фразу «Доказательства противоречивы и неубедительны».

Алексей Алексеев