В деле Андрея Баршая встал вопрос о состоянии аффекта

Одного из фигурантов «московского дела» отправили на психиатрическую экспертизу. Студента Андрея Баршая, которого на прошлой неделе обвинили в применении насилия к росгварардейцу, вскоре положат в больницу. Это подтвердил “Ъ FM” его адвокат Мансур Гильманов. Баршай участвовал в несанкционированной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Басманный суд арестовал его 16 октября. По версии следствия, он толкнул в спину сотрудника Росгвардии.

Накануне Андрей Баршай прошел амбулаторное обследование, после чего врачи заподозрили, что во время акции он мог быть невменяемым или находился в состоянии аффекта, сообщил “Ъ FM” адвокат обвиняемого Мансур Гильманов: «Когда следователь нас знакомил с постановлением о назначении экспертизы, мы написали ряд своих дополнительных вопросов: было ли вызвано эмоциональное состояние Андрея действиями потерпевших? Соответственно, затронули тему состояния аффекта, но чтобы его установить, нужно длительное время. С постановлением нас ознакомили в четверг, амбулаторная экспертиза прошла в пятницу. Я связался со следователем, он меня уведомил, что Андрей находится в СИЗО “Водник”. Со следующей недели будет проводиться экспертиза в условиях стационара.

Если эксперты придут к выводу о том, что в момент совершения инкриминируемых Андрею деяний он находился в невменяемом состоянии, то это исключает уголовную ответственность.

В этом случае к нему, скорее всего, будут применяться меры медицинского характера, принудительно. А если установят состояние аффекта, не связанного с полной потерей осознания происходящего, это может быть учтено как смягчающее обстоятельство. Это не похоже на затягивание дела, поскольку по другим фигурантам, насколько мне известно, следственные действия уже подходят к завершению».

О новых фигурантах «московского дела» стало известно на прошлой неделе. Следственный комитет задержал пятерых. Кроме Андрея Баршая взяли под стражу еще трех подозреваемых: Владимира Емельянова, Егора Лесных и Максима Мартинцова. Еще одного фигуранта, Александра Мыльникова, суд оставил под домашним арестом из-за того, что у него трое несовершеннолетних детей. Все они своей вины не признают. Главный аргумент следователей — видеоролик — на записи некие люди хватают и толкают росгвардейцев. Но пока подтверждений того, что эти действия совершали задержанные, нет.

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Психиатрическая экспертиза может затянуть ход дела, отметил юрист Дмитрий Аграновский. Однако в России редко удается доказать состояние аффекта, продолжает эксперт: «Как правило, на все, что связано с психиатрией, особо рассчитывать не стоит. Я за свои 23 года работы буквально один-два раза видел, чтобы признавалось состояние аффекта. В нашей стране это каким-то образом не используется, в отличие от Европы или Соединенных Штатов, например. Вообще-то, в соответствии со второй частью 22 статьи Уголовного кодекса, психическое состояние человека должно учитываться при назначении наказания, вроде бы как это смягчающее обстоятельство. Но на практике в данном случае вряд ли это человеку буде полезно. Если его направят на принудительное лечение, ничего хорошего в этом нет. Обычно экспертиза назначается гражданам, которые просто состоят на учете. Вообще, вся эта возня удлиняет срок расследования, поэтому следствие не стало бы с этим связываться, если бы на то не было причин».

Как ранее сообщили “Ъ FM” адвокаты новых фигурантов «московского дела», расследование идет быстро. Обвинение и задержание их подзащитных прошло за несколько дней. На минувшей неделе прошли слушания и по делам трех других участников несанкционированных акций в столице. Мосгорсуд оставил Егора Жукова под домашним арестом, а Самариддина Раджабова — в изоляторе. Еще один фигурант, Айдар Губайдулин, покинул страну после того, как его отпустили под подписку о невыезде.

Всего по «московскому делу» проходят 26 человек.

Юлия Жданова