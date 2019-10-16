СКР наступил на горлышко собственному обвинению

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в новой редакции фигурантам «дела 27 июля» Айдару Губайдулину и Самариддину Раджабову. Оба они, напомним, бросили пластиковые бутылки в сторону полицейских на акции протеста 27 июля в Москве. Самариддин Раджабов, согласно новому обвинительному заключению, «бросил бутылку с жидкостью», а Айдар Губайдуллин — полулитровую бутылку без уточнений о содержимом. Теперь и господин Раджабов, и господин Губайдулин обвиняются не в применении насилия в отношении представителя власти, а лишь в «угрозе применения насилия» (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Одновременно стало известно о предъявлении обвинений по ст. 318 новым фигурантам «дела 27 июля» Егору Лесных, Александру Мыльникову, Владимиру Емельянову и Андрею Баршаю. Адвокаты обвиняемых и правозащитники называют задержания «второй волной московского дела», за которой последуют аресты и тюремные сроки.

Обвинительные заключения в отношении 21-летнего рэпера Самариддина Раджабова и 26-летнего программиста Айдара Губайдулина во вторник опубликовали их адвокаты Сергей Бадамшин и Максим Пашков. Речь идет о брошенных в сторону полицейских пластиковых бутылках после «внезапно возникшего преступного умысла» на несогласованной акции протеста 27 июля в Москве. В случае господина Раджабова бутылка была частично наполнена жидкостью, в случае господина Губайдулина — пустой. Следствие квалифицирует деяния как «угрозу применения насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Ранее, напомним, обвинение настаивало на «применении насилия».

По словам Сергея Бадамшина, адвоката Самариддина Раджабова, новая редакция обвинения связана с приобщением к материалам дела видеозаписей, из которых «видно, что потерпевший лжет». «Полицейский Линник изначально говорил, что в него бросили бутылкой, которая попала в шею,— рассказал “Ъ” господин Бадамшин.— Надо отдать должное следствию, которое нашло видеозаписи (с акции 27 июля.— “Ъ”), опровергающие показания Линника: бутылка летит в районе поясницы потерпевшего и пролетает мимо. Поэтому следствие выдумало новую формулировку — "угроза применения насилия". В общественном понимании "угроза" влечет за собой меньшее наказание, чем "применение насилия", однако конструкция ст. 318 подразумевает более серьезное наказание за угрозу, чем за применение насилия, решение остается на усмотрение суда».

В среду Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест господина Раджабова. Напомним, он арестован до 27 декабря решением Басманного райсуда столицы.

Айдар Губайдулин Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Второй фигурант «дела 27 июля», которому во вторник также было предъявлено обвинение в новой редакции — Айдар Губайдулин, находится под подпиской о невыезде. По словам его адвоката Максима Пашкова, плюсом новой редакции обвинения является тот факт, что «следствие больше не утверждает, что бутылка была полной». Господин Губайдулин во вторник сообщил “Ъ”, что следствие по его делу завершено. «В среду начнем знакомиться с делом, в четверг состоится подписание обвинительного заключения, потом дело уйдет в прокуратуру»,— рассказал Айдар Губайдулин. Напомним, решением Мещанского райсуда Москвы его дело отправлено на доследование.

Глава юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов, основываясь на приговорах другим фигурантам «дела 27 июля», прогнозирует, что Айдару Губайдулину «может грозить реальный тюремный срок». «Силовики протащили первую партию через суды, теперь будет вторая волна,— рассказал господин Глухов.— Им дан зеленый свет на новые задержания, по крайней мере по ст. 318 УК РФ, согласно которой любой тактильный контакт расценивается как насилие».

Отметим, во вторник СКР предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ четырем новым фигурантам «дела 27 июля»: Егору Лесных, Владимиру Емельянову, Александру Мыльникову и Андрею Баршаю. Об этом “Ъ” рассказали адвокаты задержанных, сообщив, что заседания по избранию мер пресечения состоятся 16 октября в Басманном суде. По информации “Ъ”, господа Емельянов, Мыльников и Баршай вину не признали, а господин Лесных воспользовался ст. 51 Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя. Напомним, в понедельник СКР сообщил, что подозреваемым в применении насилия в отношении полицейского на акции 27 июля является также Максим Мартинцов.

Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в разговоре с “Ъ” назвал новые задержания «четким следованием закону». «Если бы бутылка (Раджабова.— “Ъ”) попала полицейскому в глаз, он бы серьезно пострадал, поэтому срок по этому преступлению, скорее всего, дадут реальный,— считает Михаил Пашкин.— В случае с Губайдулиным пустая бутылка недолетела, и здесь срок будет таким, как захотят власти». Господин Пашкин не исключает, что суды приговорят большинство фигурантов «дела 27 июля» к реальным срокам, и связывает этот прогноз с демонстрацией силы: «Другие должны знать, что будет, если угрожать властям».

Мария Старикова