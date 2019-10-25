Суд арестовал подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка

Центральный районный суд Волгограда на два месяца арестовал подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка (ч. 3 ст. 183 УК РФ) сотрудника «Национальной службы взысканий» (НСВ) Антона Бутурлакина.

Следствие считает, что господин Бутурлакин, постоянно проживающий в Волгограде, торговал через интернет персональными данными проблемных клиентов Сбербанка, накопленными с 2015 года. Как заявил на заседании суда представитель следствия, предполагаемое преступление произошло 17 октября. Старший руководитель НСВ Антон Бутурлакин продал через интернет сведения о клиентах банка за 40 тыс. руб.

Господин Бутурлакин полностью признал вину и заявил на суде, что продал сведения, с которыми «ничего нельзя было сделать», человеку, который якобы занимался банкротствами. Антон Бутурлакин написал явку с повинной. Представитель следствия заявил, что подозреваемого задержали при попытке выехать из Волгоградской области.

Ранее коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило факт задержания своего сотрудника, а также причастность его к утечке персональных данных клиентов «одного из российских банков». При этом в агентстве не обнаружили фактов кражи клиентских данных других банков

Об очередной утечке персональных данных клиентов Сбербанка “Ъ” сообщил в среду. Человек под псевдонимом Антон2131 на одном из теневых ресурсов продавал сведения о заемщиках Сбербанка, включая как все их персональные данные, информацию о задолженности, так и аудиозаписи разговоров с клиентами. Спустя через 17 часов после публикации МВД отчиталось о задержании сотрудника НСВ.

Подробнее — в материале “Ъ” «Утечка из коллектора».

Сергей Петунин, Саратов