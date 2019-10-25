Коллекторское агентство подтвердило утечку данных клиентов Сбербанка

Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило факт задержание своего сотрудника, а также причастность его к утечке персональных данных клиентов «одного из российских банков». При этом в агентстве не обнаружили фактов кражи клиентских данных других банков, говорится в пресс-релизе НСВ.

«НСВ подтверждает факт ареста сотрудника компании, который подозревается правоохранительными органами в хищении персональных данных клиентов одного из российских банков»,— заявили в коллекторском агентстве. По информации агентства, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей.

В среду “Ъ” сообщил об очередной утечке персональных данных клиентов Сбербанка. Человек под псевдонимом Антон2131 на одном из теневых ресурсов продавал сведения о заемщиках Сбербанка, включая как все их персональные данные, информацию о задолженности, так и аудиозаписи разговоров с клиентами. Примерно через 17 часов после публикации МВД отчиталось о задержании сотрудника НСВ по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка.

Однако хищение этим сотрудником данных клиентов других банков в НСВ не подтвердили. «Подозреваемый сотрудник работал только на выделенном проекте партнера с ограниченным объемом клиентских данных, утечки по другим банкам и партнерам НСВ не обнаружено»,— пояснили в коллекторском агентстве.

НСВ также сообщило, что уже сотрудничает со следствием, а также проводит собственное внутреннее расследование. Агентство усилит меры безопасности и проведет полный аудит процессов и мер по защите данных. В отношении сотрудника компания предпримет самые жесткие меры в рамках гражданского и уголовного производства.

Подробнее — в материале “Ъ” «Утечка из коллектора».

Отдел финансов