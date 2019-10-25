Утечка из коллектора

Канал утечки информации о заемщиках Сбербанка был раскрыт почти моментально. МВД отчиталось о задержании подозреваемого в распространении персональных данных, которым оказался сотрудник коллекторского агентства «Национальная служба взысканий». По словам юристов, ему грозит до пяти лет колонии. Однако к официальной версии остается много вопросов.

О раскрытии хищения данных клиентов Сбербанка 24 октября сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, правоохранители при содействии службы безопасности банка выявили и задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Он является сотрудником коллекторского агентства «Национальная служба взысканий» (НСВ). «Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом "Антон2131"»,— уточнила госпожа Волк. Источники “Ъ” в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый, чье имя пока держится в секрете, был установлен в ходе совместной оперативной разработки, в которой участвовали сотрудники бюро специальных технических мероприятий МВД, ФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области. «Сейчас ведется фиксация доказательств причастности фигуранта к преступлению»,— заявил собеседник “Ъ”.

Герман Греф, глава Сбербанка, об ответственности за кражу личных данных, 11 октября (цитата по «Интерфаксу») В первую очередь нужно существенно увеличивать ответственность за такие преступления. Они представляют собой общественную опасность

Сбербанк подтвердил информацию МВД. В банке сообщили, что в кратчайшие сроки расторгнут договор с НСВ «в связи с нарушением условий договора и утратой доверия». Сбербанк также пообещал провести аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, используемых коллекторскими агентствами—подрядчиками.

«Национальная служба взыскания» создана в 2005 году, входит в тройку крупнейших коллекторских агентств, работающих по агентской схеме. С конца 2014 года позиционировалось как объединенное с «Первым коллекторским бюро» (ПКБ), хотя юридически оставалось независимым. В середине 2019 года было принято решение, что НСВ будет позиционироваться как отдельная компания (см. “Ъ” от 24 июня). Работает в 83 регионах страны.

Сообщение о задержании сотрудника НСВ было сделано спустя всего 17 часов после того, как об утечке сообщили “Ъ” и «Известия». Продавец, с которым накануне связывался “Ъ”, действительно действовал под псевдонимом «Антон2131». Однако в этом деле остается много вопросов. В частности, продавец в беседе с “Ъ” признался, что выступает лишь перекупщиком. Это похоже на правду, потому что в другом объявлении «Антон2131» продавал кодграбберы, используемые для угона автомобилей.

Продавец утверждал, что он обладает данными о клиентах, имеющих кредитные продукты, не ограничиваясь лишь теми, которые вышли на просрочку. Коллекторы же работают только с просроченными кредитами. Также продавец предлагал аудиозаписи не исходящих, а входящих звонков в банк. По данным “Ъ”, задержанный был простым оператором колл-центра НСВ.

Как пояснили в работающем на коллекторском рынке СРО НАПКА, сегодня в крупных компаниях большинство сотрудников видит лишь ограниченную информацию о должнике: ФИО, дату рождения, телефон (нередко — лишь последние цифры номера) и информацию о долге. В базе же находилось много дополнительной технической информации. Ранее опрошенные “Ъ” специалисты склонялись к версии об утечке информации о клиентах Сбербанка из внешнего колл-центра (см. «Ъ-Онлайн» от 23 октября).

В НСВ “Ъ” заявили, что компания не была уведомлена правоохранительными органами о проведении расследования относительно утечки данных, а также не участвовала в следственных действиях.

В отношении задержанного сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов уточняет, что преступление относится к категории средней тяжести. Наказание по ч. 3 ст. 183 УК РФ — это штраф в размере до 1,5 млн руб., либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. При наличии смягчающих обстоятельств, а также в случае рассмотрения дела в особом порядке судопроизводства перспектива реального лишения свободы маловероятна. Но если будут установлены тяжкие последствия, то уголовная ответственность наступит уже по ч. 4 ст. 183 (тяжкое преступление), по которой наказание в виде принудительных работ назначается на срок до пяти лет, а виде лишения свободы — на срок до семи лет.

Сергей Сергеев, Светлана Самусева, Виталий Солдатских