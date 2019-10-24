За кражу данных клиентов Сбербанка задержан сотрудник коллекторского агентства

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов ряда банков, включая Сбербанк. Мужчина работает в коллекторской компании ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. МВД не указывает, в хищении каких данных подозревается задержанный, однако ранее “Ъ” сообщал о появлении на черном рынке данных о заемщиках Сбербанка.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, причинившее крупный ущерб). Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131».

Сбербанк объявил о намерении в кратчайшие сроки расторгнуть договор с коллекторской компанией. «В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с "НСВ" и проведет аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, используемых коллекторскими агентствами—подрядчиками Сбербанка», приводит сообщение пресс-службы банка ТАСС.

За последние несколько недель “Ъ” стало известно о двух крупных утечках персональных данных клиентов Сбербанка. Так, 23 октября “Ъ” сообщил, что на одном из теневых интернет-ресурсов выставлена на продажу база данных клиентов кредитной организации. Помимо полных данных о клиенте продавец предлагает запись последнего разговора заемщика с call-центром банка. Сформированная в 2015 году база обновляется еженедельно, за три недели октября в нее добавилось 19 823 строки. Пресс-служба Сбербанка факт утечки данных отрицают.

3 октября “Ъ” стало известно, что на черном рынке оказались данные о 60 млн кредитных карт. Спустя несколько дней Сбербанк признал факт утечки и объявил о проведении внутреннего расследования. Виновным оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

О том, как на теневых ресурсах продают данные клиентов Сбербанка,— в материале “Ъ” «У клиентов Сбербанка прослушали аудио».