«Есть опасность, что электорат не придет на участки»

Дмитрий Медведев призвал не прятаться от «Единой России». Премьер раскритиковал практику, когда партийные кандидаты идут на выборы в качестве самовыдвиженцев. Такой порядок был опробован на прошедших выборах в Мосгордуму. Будущее партии власти и лозунги, под которыми она пойдет на думские выборы 2021 года, — самая обсуждаемая тема среди политтехнологов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что радикальных изменений ждать не стоит.

Дмитрий Медведев призвал губернаторов проявить партийную сознательность. 23 ноября пройдет съезд «Единой России», и лидер партии собрал в Москве местных руководителей — кандидатов в региональные партсекретари. Премьер посетовал на новую тенденцию скрывать принадлежность к «Единой России». Дмитрий Анатольевич фактически признал, что порой у партии власти где-то и возникают сложности, но это не повод маскироваться под самовыдвиженцев.

Такое положение дел вводит в заблуждение избирателя, тем более, если гражданин, пришедший на избирательный участок, является преданным сторонником «Единой России». Кто этот кандидат? Кого он представляет? Если он от главной партии страны — почему прячется. Понятно, что премьер намекает на выборы в Мосгордуму, в которых «Единая Россия» официально не участвовала, но, тем не менее, по итогам кампании сформировала самую большую фракцию. При этом победа, скажем так, не была убедительной.

Сейчас идет разбор полетов. Впереди федеральные выборы, есть риск попасть в неприятную ситуацию.

Дмитрий Медведев пожелал все-таки сохранить единство «Единой России» и даже — есть такой сценарий — вернуть старый порядок, когда губернаторы идут на выборы в качестве так называемых паровозов. То есть местные лидеры, особенно с высоким рейтингом, потащат за собой еще и партию. Имеется, судя по утечкам, и другой вариант — вообще отменить партийные списки, чтобы избиратель голосовал за конкретного человека, которого знает, а не за безликий список, в котором неизвестно кто значится.

Дискуссия сама по себе вещь позитивная, даже несмотря на то, что информация об этом строго засекречена. Но то, что есть проблемы, уже никто не отрицает.

Впору сделать прогноз, что ничего не изменится — «Единая Россия» сохранится, а победить поможет административный ресурс.

Ставить на самовыдвиженцев — значит признать, что «Единая Россия» непопулярна. А если так, то в голову приходит совсем страшная мысль: значит, и власть наша, мягко говоря, неидеальна.

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Возвращение паровозов — самый вероятный сценарий. Однако здесь есть небольшой изъян: губернаторов с высоким рейтингом не так много. А как быть территориям, где местный глава совсем не «тянет»? Кто поведет партийцев? Нынешняя политическая система страны находится в таком состоянии, что хорошего сценария для нее не существует. Есть опасность, что точечные меры не помогут, — впору взять и построить все заново. Хуже точно не будет, а вот лучше — может быть. По крайней мере, это даст какую-то надежду. Старые добрые паровозы «Единой России» и вечные лидеры системной оппозиции представляют собой совсем безрадостную картину. Здесь есть опасность, что электорат проголосует ногами — не придет на участки.