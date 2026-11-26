В первой встрече британец Кэмерон Норри со счетом 6:3, 3:6, 2:6 обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа. Во второй игре Артур Фери проиграл представителю Германии Александру Звереву, возглавляющему рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), — 3:6, 2:6. В решающей встрече британские теннисисты Генри Паттен и Нил Скупски со счетом 6:2, 7:6 (8:6) одолели немецкий дуэт Кевина Кравица и Типа Пюца.