Годзиллу помножили на два
«Годзилла: Минус ноль» студии Toho покоряет мировой прокат
В международном прокате идет фантастический боевик «Годзилла: Минус ноль» Такаси Ямадзаки — продолжение фильма «Годзилла: Минус один» (2023). В новой картине встречаются уже два огромных монстра. Это не сделало фильм вдвое интереснее предыдущего, но и полученного результата более чем достаточно, чтобы порадовать зрителей, убедилась Юлия Шагельман.
Три года назад «Годзилла: Минус один» произвела сенсацию в мировом прокате. Картина, снятая за $15 млн (примерно одна десятая бюджета стандартного голливудского блокбастера), покорила не только японскую, но и западную аудиторию и заработала почти $114 млн. Стивен Спилберг признавался, что посмотрел ее три раза. А еще фильм стал первой иностранной лентой, получившей «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, подвинув очередных «Стражей Галактики» и «Миссия невыполнима».
Понятно, что при таком раскладе сиквел был делом решенным. Тем более «Годзилла: Минус один» — продолжение заслуженной японской кинотрадиции и снят (как и «Годзилла: Минус ноль») на той же легендарной студии Toho, откуда вышел и самый первый «Годзилла» (1954), и все его многочисленные продолжения.
В них монстр-кайдзю из океанских пучин сражался с другими чудовищами таких же исполинских размеров: птерозавром Роданом, бабочкой Мотрой, креветкой Эбирой и трехголовым драконом Гидорой, вдохновленным русским Змеем Горынычем. Вот Гидора-то и составил Годзилле пару в новом фильме.
«Годзилла: Минус ноль», уже собравшая в мировом прокате почти $112 млн, стартует без долгих предисловий: на город Мацумото в префектуре Нагано, что на острове Хонсю, нападает огромный летающий дракон. Он в щепки разносит дома и прихлопывает разбегающихся людей, как мух, а потом отправляется спать в горы.
Разобраться с новой напастью должно Бюро по борьбе с катастрофами, которым руководит профессор Нода (Хидэтака Ёсиока), знакомый зрителям по предыдущему фильму. Изучив вместе с сотрудниками то немногое, что известно о летающем чудовище, они устанавливают, что он каким-то образом попал на Землю из космоса. Но важно не то, откуда монстр, окрещенный Гидорой (от греческих слов «гидра» и «химера»), взялся, а как его обезвредить. В этом Ноде должны помочь его новая сотрудница метеоролог Аояма (Масами Нагасава) и еще один почтенный профессор — биолог Мураками (Мин Танака). Он-то и придумывает план, согласно которому на Гидору надо натравить Годзиллу (он, естественно, не умер в прошлом фильме), а потом прикончить того из них, кто победит.
Тем временем бывший летчик-камикадзе Коити (Рюносукэ Камики) вместе с Норико (Минами Хамабэ), пострадавшей, но выжившей при нападении Годзиллы на Токио, растит удочеренную сироту Акико (Саэ Нагатами) и пытается забыть пережитые ужасы. Но, конечно, когда Гидора сойдется в страшном бою с Годзиллой, отсидеться дома не получится.
В 1950-х японские кинематографисты, задумавшие снять фильм-катастрофу со своим колоритом, вдохновлялись в том числе и голливудскими образцами. Но Годзилла, тяжелой поступью превращавший в пыль города, конечно, отражал национальную травму поражения во Второй мировой и бомбежек Хиросимы и Нагасаки — не зря же древнего монстра разбудили от векового сна именно ядерные испытания.
В «Годзилле: Минус один» и «Годзилле: Минус ноль» этот подтекст выходит на поверхность. Действие картин происходит в 1947 и 1949 годах соответственно — страна и герои фильма не оправились от потерь военных лет. Ноду все еще мучает совесть из-за того, что он во время войны разрабатывал оружие, у Мураками вся семья погибла в Хиросиме, а Коити и Норико просто хотят, чтобы кошмары наконец закончились.
Главное же зло в «Годзилле: Минус ноль» — это американцы, которые так и не ответили за Хиросиму, но снова затевают недоброе. А протагонистам удается справиться и с ними, и с чудовищами благодаря не абстрактному, а реальному патриотизму: когда защищаешь вот этого конкретного ребенка, эту пожилую соседку, этих товарищей, с которыми прошел огонь и воду.
Обаяние японской дилогии в том, что авторы, в отличие от своих предшественников, а также от американских коллег из студии Legendary, снимавшей свои фильмы о Годзилле, сделали людей не менее интересными для зрителей персонажами, чем монстров.
И это при том, что сами монстры там на редкость хороши и убедительны, а их эпическое сражение в финале выглядит столь грандиозно, что перед экраном застываешь как в детстве, когда в кино приходил за чудом и получал его.