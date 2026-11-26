Разобраться с новой напастью должно Бюро по борьбе с катастрофами, которым руководит профессор Нода (Хидэтака Ёсиока), знакомый зрителям по предыдущему фильму. Изучив вместе с сотрудниками то немногое, что известно о летающем чудовище, они устанавливают, что он каким-то образом попал на Землю из космоса. Но важно не то, откуда монстр, окрещенный Гидорой (от греческих слов «гидра» и «химера»), взялся, а как его обезвредить. В этом Ноде должны помочь его новая сотрудница метеоролог Аояма (Масами Нагасава) и еще один почтенный профессор — биолог Мураками (Мин Танака). Он-то и придумывает план, согласно которому на Гидору надо натравить Годзиллу (он, естественно, не умер в прошлом фильме), а потом прикончить того из них, кто победит.