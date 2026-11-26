Через три года подразделения «Капитал инвеста» начали закрываться. Саморегулируемая организация «Содействие», членство в которой давало кооперативу право привлекать средства пайщиков, исключила его из-за признаков строительства финансовой пирамиды. Во время специальной проверки выяснилось, что меньше половины привлеченных личных сбережений людей размещалось в займы, а оставшиеся деньги не инкассировались и хранились в кассе. Центральный банк России в 2018 году выявил в кооперативе нарушения финансовых нормативов и запретил ему набирать новых вкладчиков и выдавать ссуды. Несмотря на это, сбор денег продолжался.