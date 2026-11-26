По вкладам начислили сроки
Руководителям «Капитал инвест» вынесли приговор за хищения у клиентов
Суд в Липецке вынес заочный приговор руководителям крупного потребительского кооператива, работавшего в 13 городах. Председатель правления организации, тысячи вкладчиков которой потеряли 1,3 млрд руб., и главный бухгалтер признаны виновными в мошенничестве, но оправданы по статьям об организации финансовой пирамиды и легализации преступных доходов. Им назначено восемь и семь лет колонии соответственно
Октябрьский райсуд Липецка признал 51-летнего председателя правления потребительского кооператива «Капитал инвест» Романа Казакова и главного бухгалтера организации 48-летнюю Юлию Шкляеву виновными в мошенничестве в особо крупном размере и оправдал по статьям о создании финансовой пирамиды и легализации преступных доходов.
Как рассказали “Ъ” в объединенной пресс-службе судебной системы региона, Казакову назначено восемь лет колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. руб., а Шкляевой — семь лет со штрафом в 700 тыс. руб.
Кредитно-потребительский кооператив «Капитал инвест» был учрежден в Липецке Романом Казаковым и его сожительницей Юлией Шкляевой в 2016 году. За два года организация открыла офисы в 13 городах РФ. Жителям Липецка, Ельца, Пензы, Ростова-на-Дону, Воронежа, Тулы, Тамбова, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Ярославля, Рязани, Краснодара и Иваново предлагалась доходность, в два-три раза превышавшая банковскую.
Через три года подразделения «Капитал инвеста» начали закрываться. Саморегулируемая организация «Содействие», членство в которой давало кооперативу право привлекать средства пайщиков, исключила его из-за признаков строительства финансовой пирамиды. Во время специальной проверки выяснилось, что меньше половины привлеченных личных сбережений людей размещалось в займы, а оставшиеся деньги не инкассировались и хранились в кассе. Центральный банк России в 2018 году выявил в кооперативе нарушения финансовых нормативов и запретил ему набирать новых вкладчиков и выдавать ссуды. Несмотря на это, сбор денег продолжался.
За последние девять месяцев работы люди оставили в кооперативе 893,6 млн руб. Эти и другие деньги не тратились на инвестиционную деятельность и были похищены. Сотни вкладчиков, которые не успели вернуть свои сбережения до закрытия «Капитал инвеста», подали заявления о мошенничестве в региональные управления МВД. В 2019 году организация была признана банкротом.
Во время расследования уголовного дела общий объем ущерба клиентам кооператива оценили в 1,3 млрд руб. Потерпевшими признали 2 тыс. человек.
Отдельно председателю правления Роману Казакову полиция вменила в вину легализацию преступных доходов: по версии следствия, на похищенные деньги он приобрел здание с земельным участком в Липецке стоимостью 75 млн руб.
После закрытия офисов председатель правления кооператива Роман Казаков и главбух Юлия Шкляева скрылись за границей. Они были объявлены в международный розыск и заочно заключены под стражу. Уголовное дело рассматривалось без их участия два года. По приговору осужденные солидарно должны возместить ущерб всем потерпевшим.