В последнее время электроэнергию отключают каждый день. Графика никакого нет, перебои происходят по настроению. Сегодня, например, свет отключили на четыре часа, а после этого снова дали — на полчаса. Сейчас снова без электроэнергии. В городе у многих есть генераторы. В частных домах, например, как у моих родителей. Люди покупали их еще в 2014 году и постепенно переходили на газ из-за проблем с бензином. Я купила себе пауэрбанк. В принципе, мне хватает».