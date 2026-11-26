Крым подключили к генераторам
Что говорят местные жители о проблемах со светом на полуострове
В Крыму и Севастополе частично восстановили электроснабжение после блэкаута. По сообщениям «Крымэнерго», отключение произошло из-за аварии за пределами полуострова.
Глава республики Сергей Аксенов анонсировал с 25 ноября ограничения подачи электроэнергии на ближайшие 10 дней, уточнив, что свет будет подаваться с 21:00 до 8:00. Днем мощность в сетях снизят на 30%. В Симферополе уже начали включать свет, рассказал собственный корреспондент “Ъ” в Крыму Александр Дремлюгин:
«Официальная версия властей состоит в том, что авария произошла за пределами полуострова. В Симферополе был сильный блэкаут, но сейчас электричество постепенно возвращается. Я езжу по городу на машине, смотрю: в окнах загорается свет. Накануне, 25 ноября, глава Крыма предупредил, что из-за ремонтных работ в ближайшие 10 дней продлится отключение электроэнергии и сохранится общее снижение мощности сетей. Тут многие в Симферополе восприняли это как обычную, уже нормальную историю».
С 16 ноября в Севастополе изменили систему компенсаций для тех, кто приобретает мобильные электростанции для своих домов или бизнеса. Жители могут вернуть до 50% стоимости оборудования, а юридические лица — до 30%. Многие уже установили генераторы, поэтому даже во время отключения света магазины работают, рассказала жительница Севастополя Полина:
«Магазины работают в обычном режиме, транспорт ходит реже: автобусы всегда забиты, а троллейбусы ходят очень редко. Отключения света происходят почти каждый день. Летом на полуострове была сильная авария — у жителей четыре дня не было света. Потом его стали давать по графику: три через три. Затем все наладилось на месяц-полтора.
В последнее время электроэнергию отключают каждый день. Графика никакого нет, перебои происходят по настроению. Сегодня, например, свет отключили на четыре часа, а после этого снова дали — на полчаса. Сейчас снова без электроэнергии. В городе у многих есть генераторы. В частных домах, например, как у моих родителей. Люди покупали их еще в 2014 году и постепенно переходили на газ из-за проблем с бензином. Я купила себе пауэрбанк. В принципе, мне хватает».
Из-за отключения электричества в некоторых районах Крыма есть и проблемы со связью, говорят собеседники “Ъ FM”. В Севастополе кафе, магазины, торговые центры и салоны с резервными источниками питания открывают бесплатные пункты подзарядки мобильных устройств. В регионе отменили заправку по QR-кодам, однако потребность в бензине все еще превышает объемы поставок, отмечает местный житель Виталий:
«Ситуация с бензином усложнилась из-за того, что многие используют генераторы. Некоторые покупают уже не только АИ-92, но и АИ-95, потому что первого просто не хватает. Естественно, из-за этого начинаются небольшие проблемы и с топливом. Если мы говорим о частных заправках, на них АИ-95 стоит от 150 до 190 руб. Если мы говорим про заправочные станции, которые субсидируются правительством, то там можно найти АИ-95 по 100 руб., АИ-92 — по 98 руб. Есть ограничения по заправке на один автомобиль. Можно залить полный бак и наполнить одну канистру объемом не более 20 л».
В середине ноября 2026 года ВСУ трижды атаковали Крымский мост — его автомобильная часть до сих пор не работает. По приблизительным подсчетам властей Крыма, вернуться на материк не могут около 2 тыс. гостей полуострова. Местный Минтранс принимает заявки на перевозку легковых автомобилей паромом через Керченский пролив. Сейчас паром транспорт не перевозит.