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Депутаты от ЛДПР Михаил Дегтярев и Алексей Диденко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

Муниципальный фильтр покажут президенту

Парламентские фракции хотят согласовать позицию по реформе избирательного законодательства

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 3

Лидеры фракций Госдумы рассчитывают обсудить с президентом корректировку избирательного законодательства, чтобы выработать единую позицию по изменению муниципального фильтра. Об этом “Ъ” сообщил член президиума фракции ЛДПР в Госдуме Михаил Дегтярев, который вместе со своим коллегой по фракции Алексеем Диденко в апреле 2019 года предлагал снизить верхнюю планку муниципального фильтра с действующих 10% до 5%. Такой вариант находит оптимальным и председатель Центризбиркома Элла Памфилова, которая уже обсуждала его на встречах с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и с Владимиром Путиным.


Напомним, в начале 2019 года лидеры оппозиционных партий, представленных в Госдуме, направили письмо президенту России Владимиру Путину с предложением отменить муниципальный фильтр на выборах глав регионов для их кандидатов. Речь идет о количестве муниципальных депутатов региона, поддержкой которых должен заручиться кандидат в губернаторы при выдвижении. Снизить муниципальный фильтр до 1–3% предложил еще в ноябре 2018 года член Совета федерации Владимир Лукин — тогда он внес в Госдуму соответствующий законопроект. В апреле 2019 года уже депутаты от ЛДПР Михаил Дегтярев и Алексей Диденко предложили зафиксировать верхнюю планку муниципального фильтра на уровне 5%. «Мы считаем, что 10% — слишком высокая планка муниципального фильтра,— объяснил “Ъ” господин Дегтярев.— В целом выступаем за его отмену. Как компромиссную норму предложили его снизить пока до 5%, это позволит отсечь несистемных, деструктивных политиков и просто городских сумасшедших». Господин Дегтярев отметил, что эту позицию разделяют в ЦИКе.

В итоге инициативы получили отрицательный отзыв российского правительства, а после рассмотрения профильным комитетом Госдумы были отложены для проведения консультаций с представителями других парламентских фракций.

Вскоре после выборов 8 сентября в палату был внесен законопроект «Справедливой России», в котором они настаивали на полной отмене муниципального фильтра. Тогда же лидер КПРФ Геннадий Зюганов по итогу встречи с президентом заявил, что Владимир Путин согласен обсудить этот вопрос с партийными лидерами. На сегодняшний день дискуссии по изменению заградительного барьера ведутся на самом высоком уровне, подтвердил “Ъ” господин Дегтярев: по его словам, лидеры других парламентских партий также планируют для этого встретиться с главой государства и по результатам выработать «единую позицию для всех или большей части оппозиционных фракций». «Консультации проходят на четырех уровнях,— говорит господин Дегтярев.— Первый — президентский с лидерами партий, второй — управление внутренней политики администрации президента. Они отвечают за выборные кампании, в том числе в регионах. Третий уровень — это рабочая группа в Центризбиркоме, куда входят все парламентские партии. Четвертый — это комитет Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению». По словам Михаила Дегтярева, участники консультаций предлагают либо полностью отменить фильтр, либо снизить его до 7% или даже 3%.

По информации “Ъ”, параллельно с этим первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко проводит консультации с представителями «Единой России» по поводу реформы муниципального фильтра. При этом ясности, когда в Госдуму может быть внесен согласованный законопроект, пока нет.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова неоднократно высказывалась о введении пятипроцентного барьера. «Муниципальный фильтр должен не допускать до выборов случайных людей, криминальные структуры, политических проходимцев, но ни в коем случае не ограничивать возможности кандидатов, за которыми есть реальные дела и поддержка избирателей»,— говорила, в частности, госпожа Памфилова. Как ранее сообщал “Ъ”, в ЦИКе подготовлены соответствующие предложения об изменении избирательного законодательства, которые будут представлены в конце ноября в рабочую группу администрации президента по изменению законодательства о выборах. По информации “Ъ”, госпожа Памфилова обсудила свое видение реформы муниципального фильтра с господином Кириенко и позже подняла этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным.

Отметим, что активность вокруг изменений заградительного барьера проявили все видные политические игроки, и лишь фракция «Единая Россия» пока не внесла на рассмотрение нижней палаты ни одной инициативы об отмене или снижении муниципального фильтра. Ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявлял “Ъ”, что представители партии власти «готовы обсуждать любые инициативы коллег по Госдуме, представителей разных политических партий».

Никита Прокшин, Ангелина Галанина


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