Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Имевшиеся у стран Африки задолженности перед Россией «тормозили развитие сотрудничества и взаимодействия» российских компаний с этими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.

По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты». «А так произошла расчистка»,— пояснил журналистам представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

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Дмитрий Песков добавил, что эти задолженности были «эфемерные, невозвратные», и их можно было считать долгами «для галочки». Решение списать задолженности он назвал «абсолютно взаимовыгодным, предметным, прагматичным подходом к ведению торгово-экономических связей».

«Многие, скажем так, околоэкспертные специалисты — мы читали в эти дни, вчера и сегодня — рассуждают, мол, какой ужас, как простили африканцам 20 с чем-то миллиардов долларов долгов. Но здесь нужно вспомнить, что, во-первых, это было сделано давно, это не результат последних нескольких дней»,— уточнил пресс-секретарь.

23–24 октября в Сочи прошел первый форум Россия—Африка. Выступая на пленарном заседании форума, Владимир Путин заявил, что РФ намерена наращивать свое присутствие в Африке и надеется уже в ближайшие четыре-пять лет удвоить совокупный товарооборот с африканскими странами. За два дня Россия и африканские страны подписали соглашений на 800 млрд руб.

Подробности — в публикации “Ъ” «С Африкой надо чаще встречаться».