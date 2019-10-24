Россия и африканские страны подписали соглашений на 800 млрд рублей

РФ и африканские страны подписали на проходящем в Сочи саммите Россия—Африка свыше 50 соглашений на более чем 800 млрд руб. (около $12,5 млрд), рассказал советник президента России Антон Кобяков. Подводя экономические итоги саммита, господин Кобяков рассказал, что в Сочи прошло более 35 официальных мероприятий, а всего встреч, зафиксированных специальной системой Росконгресса, состоялось более полутора тысяч.

При этом встречи продолжаются, отметил он. «Количество подписанных соглашений, меморандумов, контрактов — более 50, общая сумма только тех, о которых нам известно на эту минуту, составляет более 800 млрд руб.»,— цитирует советника президента РФ «РИА Новости».

Первый саммит Россия—Африка проходит в Сочи 23–24 октября. На него приехали лидеры полусотни африканских стран.

О том, как прошел первый день саммита,— в материале “Ъ” «И Африка щедро поила меня».