Электрокары вывезли Tesla к капитализации

Компания Tesla отчиталась о доходах за третий квартал. Акции компании взлетели на 20%, и ее рыночная капитализация достигла $53 млрд. Это позволило производителю электрокаров обогнать таких гигантов автопрома, как General Motors и BMW. За третий квартал чистая прибыль Tesla превысила $140 млн. При этом в первом полугодии убытки компании были больше $1 млрд.

Компании удалось выйти в плюс благодаря снижению цен на электрокары, считает владелец акций Tesla, управляющий партнер корпоративного венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава:

«У Tesla две большие проблемы. Первая — это производство, вторая — это как раз экономика. Потому что Tesla сжигала достаточно много денег, и, в общем, вопрос был в том, что будет дальше.

Если сейчас отчет покажет, что продажи у компании растут, экономика сходится, то это очень хорошо будет воспринято инвесторами. На самом деле, ближайшие перспективы Tesla очень хорошие: у них со дня на день откроется завод в Китае, соответственно, это подхлестнет продажи в этой стране, и при этом там уже объявили, что не будут вводить дополнительные пошлины на машины. Сейчас у Tesla все складывается достаточно неплохо. В следующем году ожидается выход Roadster, обновление модельного ряда. Собственно, если Tesla продолжит рост производства и поправит экономику, то она опять будет возвращаться к своим историческим показателям — хорошо за $300, сейчас акции торгуются на уровне $250 с чем-то».

Несмотря на дальнейшие планы Teslaпо расширению производства, ее будущие доходы могут оказаться под вопросом. Более опытные в автопроме конкуренты компании собираются бороться за рынок электрокаров, говорит гендиректор агентства маркетинговых и социологических исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков: «Один квартал — это весьма короткий временной период. Все зависит от того, какой финансовый результат будет у компании в дальнейшем, насколько динамично будут развиваться ее продажи, каким образом будут диверсифицироваться доходы и насколько эффективными будут финансовые вложения, сделанные компанией. Tesla будет все сложнее конкурировать, скажем, с классическими производителями, которые выходят очень активно сейчас в сегмент электромобилей и за спиной у которых есть десятилетия опыта создания автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Более того, развитие технологий будет приводить к удешевлению машин, а значит, уровень маржинальности на каждую единицу будет значительно ниже. Кроме того, если говорить о долгосрочных трендах, то развитие совместного пользования автомобилей приведет к тому, что рынок новых авто глобально будет постепенно сокращаться. Возможно, компании нужно будет осваивать какие-то новые ниши, чтобы выживать».

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По словам основателя компании Илона Маска, его «гигафабрика» в Китае почти готова к производству самой популярной модели — Tesla Model 3. До конца года планируется продать более 330 тыс. электрокаров.

Кирилл Абакумов