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Hummer зарядится электричеством

Будет ли востребована новая версия внедорожника концерна General Motors

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Концерн General Motors собирается перезапустить производство внедорожника Hummer, но в новом формате. Автомобиль станет электрическим, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники. Первая машина может появиться на рынке в 2021 году. Ожидается, что ее цена будет начинаться от $90 тыс. Заинтересует ли электрический внедорожник покупателей? Об этом — Юлия Грицай.


Бренда Hummer не стало десять лет назад. Слишком дорогой и слишком не экологичный: автомобиль, который изначально был сконструирован для военных, на улицах города тратил до 20 л топлива на 100 км. Невыгодным он стал и для General Motors, и в 2010-м модель сняли с конвейера. Но теперь Hummer может триумфально вернуться на рынок, причем уже в новом формате — как электрокар. Электрический внедорожник сразу найдет своего покупателя, говорит генеральный директор агентства маркетинговых и социологических исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков: «Для производителей автомобилей колоссальными инвестициями является именно выход в сегмент электромобилей. Адаптация технологии под новую продукцию не столь дорогостоящая относительно принципиального выхода в этот сегмент. Для General Motors это возможность сократить период окупаемости инвестиций в новую технологию. А для поклонников бренда это возможность приобрести автомобили в полюбившемся форм-факторе с новой, знакомой технологией».

Действительно, Hummer на электрической тяге — не первый для General Motors опыт работы с электрокарами. Концерн уже выпускает электрический Chevrolet Bolt и лишь в этом году закрыл производство гибрида Chevrolet Volt. Впрочем, обе эти машины оказались для GM убыточными проектами. Тем не менее, о выпуске электрокаров сейчас задумываются все автопроизводители, отмечает главный редактор журнала «Автопанорама» Андрей Безверхов. Электрические кроссоверы уже представили публике Mercedes-Benz и Audi, а Tesla обещает вскоре показать и электровнедорожник. «Появились достаточно мощные батареи, которые обеспечивают большой запас хода в несколько сотен километров. Естественно, на внедорожниках этот запас будет гораздо меньше, потому что мощность будет тратиться на преодоление препятствий. Собственно, внедорожники — это крупные машины с меньшей обтекаемостью, чем легковые, более тяжелые по своей массе. За счет этого, конечно, они будут “съедать” больше электричества»,— пояснил Безверхов.

Производить новый Hummer General Motors собирается в Детройте, переоборудовав для этого полузаброшенный завод. Как выяснили местные журналисты, корпорация вложит в него в общей сложности около $3 млрд и создаст более 2 тыс. новых рабочих мест. На пике экономического успеха, в середине 50-х, в Детройте жили почти 2 млн человек. Теперь же его население уменьшилось почти в три раза, а из крупнейшего автопромышленного центра он превратился в быстро пустеющий город-банкрот с самым высоким в США уровнем преступности. В долгосрочной перспективе инвестиции General Motors могут немного исправить ситуацию, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев: «Соединенные Штаты импортируют огромное количество автомобилей. Они просто свой рынок отдали. Конечно, одним заводом и двумя тысячами рабочих мест дело не сдвинется, но важна тенденция: все пытаются переносить производства потихоньку в Соединенные Штаты. Но там проблема возникает, многие комплектующие все равно приходится импортировать. От Детройта осталась, может быть, одна треть.

Хотя в центре города по-прежнему есть выставочный комплекс, где проводят автосалоны, в том числе международные. Штаб-квартиры там остались, но производство, конечно, уже не то».

На старой версии Hummer ездили, например, актер Арнольд Шварценеггер и баскетболист Деннис Родман. В первую очередь внедорожник от General Motors — показатель статуса и состояния. Останется ли таким же новый электрокар, будет известно уже через два года.

Тем временем в США уже месяц продолжается забастовка работников General Motors. Более 30 заводов закрыты, а протестующие требуют от компании гарантий сохранения рабочих мест и, соответственно, увеличения количества выпущенных в стране автомобилей. По оценкам JP Morgan Chase, каждый день забастовки концерн теряет от 50 до $100 млн.

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