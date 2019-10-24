В «Вертолетах России» рассказали о дефиците пилотов для коммерческой авиации

Советник гендиректора «Вертолетов России» Вячеслав Карцев рассказал, что в РФ острый дефицит пилотов вертолетов для коммерческой авиации. По его словам, ежегодно на пенсию из отрасли уходит около 200 человек, а единственный в России Омский летно-технический колледж гражданской авиации уже два года не выпускает курсантов: в 2018 году не был выпущен 81 человек, в 2019-м — 115 человек.

Как пишут «Ведомости», это связано с отсутствием у учебного заведения необходимой техники. Для выпуска из колледжа курсант должен налетать 140 часов, но из-за нехватки вертолетов суммарный недолет всех курсантов сейчас составляет 16 тыс. часов.

Частные авиационные учебные центры (АУЦ) имеют лицензии на подготовку пилотов только для авиации общего назначения, то есть не предусматривающей перевозку пассажиров и грузов. Выпускник АУЦ может летать на вертолете для собственного удовольствия, но не имеет права перевозить даже одного пассажира за деньги и не имеет права работать в коммерческой вертолетной компании.

Омский колледж является филиалом Ульяновского института гражданской авиации (УИГА). В марте 2019 года Ленинский районный суд Ульяновска по иску транспортного прокурора обязал УИГА до наступления лета обеспечить летную практику курсантов, которые не получили дипломы только из-за того, что до сих пор не отлетали нужный объем часов. На дефицит обученных пилотов указывают и авиакомпании. В суде представители института заявили, что не считают себя виновными в создавшейся ситуации: для практики не хватает техники и финансов, а это зависит от Росавиации.

О том, как УИГА обязали обеспечить учащимся летную практику, читайте в материале “Ъ” «У курсантов выявили недолет».