Суд заочно арестовал сбежавшего фигуранта дела «Нового величия» Гаврилова

Люблинский суд Москвы заочно арестовал участника движения «Новое величие» Сергея Гаврилова. Ранее на этой неделе он сбежал из-под домашнего ареста. ФСИН сообщила, что господин Гаврилов снял с себя браслет.

«Судом удовлетворено представление прокурора об изменении Гаврилову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу заочно»,— сообщили «Интерфаксу» в суде.

Вчера стало известно о его возможном побеге из страны и о просьбе политического убежища на Украине. Сообщалось, что он попал туда через Беларуссию. Сегодня во ФСИН подтвердили информацию о побеге. «В понедельник было установлено, что нарушена целостность контура электронного браслета, которым он был снабжен. По сигналу выехала наша группа, дома его не оказалось»,— сказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

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При этом источник ТАСС утверждает, что господину Гаврилову удалось сбежать из-за несработавшего браслета, установленного на ноге арестованного. «Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и спокойно покинул территорию РФ, так как браслет, который был на нем закреплен, не сработал. Поэтому контролирующие органы не знали о его побеге»,— приводит агентство слова собеседника.

По делу «Нового величия» в 2018 году задержали десять человек. Их обвиняют в создании и в участии в экстремистской организации. По версии следствия, они намеревались совершить госпереворот. Сами обвиняемые утверждают, что их спровоцировал сотрудник спецслужб, который и создал устав организации.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ”.