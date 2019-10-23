СМИ: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине

Участник движения «Новое величие» сбежал из-под домашнего ареста, уехал из страны и попросил политического убежища на Украине, сообщают ТАСС и «Грани.ру» со ссылкой на источники. Защитники не стали подтверждать или опровергать информацию.

«Сергей Гаврилов перед очередным заседанием в Люблинском районном суде покинул территорию РФ и попросил политическое убежище у властей Украины»,— рассказал источник ТАСС в силовых структурах.

По данным «Грани.ру», господин Гаврилов попал на Украину через Беларусь. Пограничная служба Украины сообщила о 26-летнем гражданине России, который попросил о политическом убежище. Он сообщил, что в России его преследуют за участие в акциях протеста против действующей власти. Его имя в сообщении не раскрывается.

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Участников «Нового величия» обвиняют в организации и участии в экстремистской организации. Следствие утверждает, что они хотели совершить госпереворот. В марте 2018 года по этому обвинению задержали десять человек. Они утверждают, что провокатором и автором устава организации стал сотрудник спецслужб. На прошлой неделе двое обвиняемых вскрыли себе вены в суде.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ”.