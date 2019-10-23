Марка Цукерберга обвинили в готовности переступить через все

Основатель Facebook Марк Цукерберг выступил в Конгрессе США перед членами комитета по финансовым услугам, где, как ожидалось, ему должны были задавать вопросы о запланированном на 2020 год запуске криптовалюты Libra при участии Facebook. Однако оказалось, что конгрессменов интересовала не только Libra, но и прежние скандалы вокруг Facebook и даже самочувствие господина Цукерберга.

Тон заседанию комитета Конгресса США по финансовым услугам задала его председатель Максин Уотерс, которая во вступительном слове перечислила все недавние скандалы, связанные с Facebook, включая утечку личных данных пользователей и использование соцсети для вмешательства в выборы в 2016 году. Госпожа Уотерс, которая и прежде резко и категорично высказывалась против политики Facebook по ряду вопросов и против запуска Libra, временами переходила на прямые обвинения в адрес Марка Цукерберга.

«Вы готовы наступить или переступить через все — ваших конкурентов, женщин, цветных, ваших пользователей, да и нашу демократию тоже, лишь бы добиться желаемого»,— заявила она и добавила, что глава Facebook открыл серьезную дискуссию на тему о том, не следует ли разделить эту компанию на части.

Вступительная речь самого Марка Цукерберга, который уже второй раз за последние два года дает показания в Конгрессе США, звучала как призыв к здравому смыслу и осознанию того, что времена меняются, повсюду инновации, нужно идти в ногу со временем, а иначе будем плестись в хвосте — и так уже в десятке крупнейших технологических компаний мира шесть китайских. И Китай, по его словам, сразу же, как только было объявлено о проекте Libra, обнародовал планы запуска в ближайшие месяцы аналогичного проекта — общественно-государственного проекта с участием ряда крупнейших компаний страны.

Аргументируя необходимость запуска Libra, господин Цукерберг отметил, что сейчас «люди платят слишком высокую цену и вынуждены слишком долго ждать, чтобы отправить деньги домой своим семьям за границей, существующая система их подводит».

В то же время Libra, по словам главы Facebook, позволит осуществлять переводы и платежи безопасно, быстро, новая платежная система охватит те слои населения мира, которые не пользуются банками по разным причинам.

Кроме того, заявил Марк Цукерберг, эта криптовалюта будет стабильной в отличие от биткойна, так как будет обеспечена долларом, а это опять же будет способствовать расширению влияния США и распространению демократии. И он заверил конгрессменов в том, что Facebook окончательно поддержит запуск Libra только в том случае, если на это будут получены разрешения всех американских финансовых регуляторов. «Я уверен, что это необходимо сделать, но я понимаю, что сейчас Facebook не лучший вестник для оглашения этого проекта. Уверен, что многие люди хотели бы, чтобы эту идею предложил кто угодно другой, но только не Facebook»,— сказал он, признавая, что за последние годы у компании действительно было немало серьезных проблем.

После его выступления члены комитета несколько часов задавали Марку Цукербергу самые разные вопросы, и лишь часть из них касалась собственно самой платежной системы Libra. Главе Facebook опять пришлось ответить и за скандал с утечкой личных данных пользователей, и за отказ запретить политическую рекламу, и за дискриминацию по половому, расовому и адресному принципу при размещении объявлений о продаже недвижимости, об интеграции мессенджера WhatsApp в Facebook и даже об ограничении публикаций о вреде вакцинации и многом другом. Указывая на эти многочисленные проблемы недавнего прошлого (многие из которых соцсеть уже решила и урегулировала), конгрессмены пояснили, что именно из-за этого у них столь высокое недоверие к Facebook и ее планируемому выходу в сферу криптовалют.

Когда с этими вопросами было покончено, конгрессмены перешли к всестороннему обсуждению собственно Libra, курирующей этот проект Libra Association и подразделения Facebook — Calibra, которое участвует в проекте. Конгрессменов интересовало, почему Libra Association базируется в Швейцарии, а не в США. «Мы же пытаемся создать глобальную платежную систему,— ответил Марк Цукерберг.— В Швейцарии базируется много международных организаций. И эта страна придерживается передовых взглядов в этом вопросе и стремится работать через подобные системы». Но господину Цукербергу настоятельно рекомендовали все-таки подумать о переносе проекта на территорию США.

Не преминули ему задать вопрос и о том, почему за последние недели несколько ключевых компаний-партнеров по проекту Libra покинули Libra Association. По словам главы Facebook, причина этого в том, что это довольно рискованный проект, который к тому же подвергается критическому изучению и проверкам.

Демократ от штата Калифорния Брэд Шерман выразил недоверие тому, что Libra сможет каким-то образом помочь бедным людям и тем, кто не пользуется услугами банков. «Бедным и не имеющим доступа к банковским услугам людям нужны песо, нужны доллары, чтобы они могли что-то купить себе в ближайшем магазине,— заявил он.— А вы ничего не сделали для того, чтобы помочь таким людям, нигде и никогда».

По мнению конгрессмена, такая валюта, как Libra, поможет только наркодилерам и другим преступникам, пытающимся обойти традиционные финансовые системы.

«Вы, богатейший человек в мире, приходите сюда, прячетесь за самых бедных людей в мире и говорите, что вы пытаетесь им помочь. На самом деле вы пытаетесь помочь тем, для кого доллар — плохая валюта, наркодилерам, и тем, кто уклоняется от уплаты налогов»,— сказал Брэд Шерман, не оставив главе Facebook возможности ответить на это.

Отвечая на следующий вопрос о том, как устроена Libra Association и как распределяются в ней голоса участников, Марк Цукерберг рассказал, что на данный момент в ассоциацию входит 21 компания-партнер, каждая из которых имеет один голос при обсуждении вопросов. А как же поступит Facebook, спросили его, если большинство партнеров проголосуют за то, чтобы запустить Libra даже в отсутствие разрешения американских регуляторов? Господин Цукерберг ответил на это: «Тогда нам, наверное, придется выйти из ассоциации».

На фоне напряженной атмосферы смысл заданного одним из членов комитета главе Facebook простого вопроса «Как вы себя чувствуете?», по-видимому, не сразу дошел до господина Цукерберга. Только подумав несколько секунд, он смог натянуто улыбнуться и сказать: «У меня все в порядке». «Я понимаю. Честный ответ. Спасибо»,— поблагодарил его конгрессмен. Этот диалог вызвал смех в зале и немного разрядил обстановку.

Правда, два-три конгрессмена все же высказались положительно о Facebook и самом Марке Цукерберге, отметив инновационность, изобретательность, смелость. Республиканец Барри Лаудермилк даже сравнил главу Facebook с Дональдом Трампом. «Вы оба весьма успешные бизнесмены, вы оба капиталисты, оба миллиардеры, и оба преуспеваете. Но думаю, что главное, в чем вы похожи,— это то, что вы оба бросаете вызов статус-кво. Он называет это осушением болота, а вы — инновацией».

Алена Миклашевская