Libra теряет поддержку

Международная платежная система PayPal больше не участвует в проекте Facebook по созданию криптовалюты Libra. Такое заявление сделали представители компании. По официальной версии, сервис хочет сосредоточиться на собственных задачах. Но, возможно, реальная причина в том, что платежная система опасается санкций от американских и европейских регуляторов к Libra, пишет Bloomberg.

Ранее криптовалюту Марка Цукерберга критиковал Минфин США. По мнению органа, ее могут использовать для отмывания денег или финансирования терроризма. А министр экономики Франции Брюно Ле Мер сообщил о намерении блокировать работу Libra в Европе.

Выход PayPal может нанести большой удар по криптовалюте Цукерберга, полагает генеральный директор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин: «Американские регуляторные органы, у которых немало инструментов давления, испортят жизнь PayPal, по крайней мере, как поставщику платежных услуг на территории США. Сами претензии регулятора к Libra, возможно, будут сняты или смягчены, но осадок останется, поскольку PayPal был действительно сильным ключевым партнером, и, конечно, успехи Libra зависели от наличия такого имени в списке партнеров. Теперь этого имени там нет.

Для Libra это, наверно, некий водораздел и знак того, что ей жизненно необходимо начать и завершить успешно переговоры с американским регулятором. Он в силах испортить новому проекту жизнь».

Предполагается, что использовать криптовалюту Libra можно будет для оплаты покупок как в интернет-магазинах, так и в обычных. Но в отличие от большинства других цифровых активов, Libra будет обеспечена традиционными валютами.

Выход PayPal — заметная потеря для проекта Цукерберга, но позиции криптовалюты от этого не выглядят менее прочными, считает управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава: «По-прежнему альянс вокруг Libra выглядит солидно. Facebook сам в одиночку может создать проект практически любого масштаба – у них есть опыт, возможности, финансовые ресурсы.

Действительно, вокруг проекта Libra много рисков, и он может пугать регуляторов своей грандиозностью, потому что они понимают, что это серьезнейший конкурент Центробанка.





Я думаю, они рассуждают именно так, что сейчас пока все непонятно, много рисков и сложностей, и лучше заниматься своими делами. Наверняка, еще кто-то выйдет, потому что это проект длительный по сроку, и подготовка и запуск займут чуть больше времени, чем кажется сейчас участникам проекта».

На этой неделе стало известно, что еще два ключевых партнера Facebook по проекту Libra сомневаются в дальнейшем участии. Платежные системы Visa и MasterСard отказались публично поддержать криптовалюту Цукерберга после претензий со стороны властей США и Евросоюза.

Юлия Жданова