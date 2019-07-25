Регуляторы подкосили Facebook

Facebook отчиталась за второй квартал и первое полугодие: чистая прибыль соцсети в обоих случаях снизилась вдвое. Такое резкое падение связано не с бизнесом Facebook, а с рекордным штрафом в размере $5 млрд, наложенным на компанию американскими властями за разглашение данных 87 млн человек компании Cambridge Analytica. При публикации отчетности руководство соцсети рассказало еще об одном расследовании, которое ведется в отношении ее в США.

Чистая прибыль Facebook в первом полугодии снизилась вдвое — с $10 млрд до $5 млрд, выручка выросла на 27% — до $32 млрд. В среду корпорация представила финансовую отчетность за второй квартал и первое полугодие в среду. Результаты второго квартала оказались сходными: чистая прибыль снизилась на 49%, до $2,6 млрд. Квартальная выручка увеличилась на 28%, до $13,2 млрд.

Резкое снижение прибыли в первую очередь отражает масштабные штрафы, наложенные на соцсеть в последнее время, без их учета прибыль на акцию составила бы $1,99, что лучше ожиданий аналитиков — $1,88, но с их учетом составила $0,91.

При этом компания предупредила о «более выраженном замедлении» роста выручки во втором полугодии.

В нынешние результаты Facebook уже частично заложены издержки, связанные с выплатой назначенного ей вчера Федеральной торговой комиссией (FTC) штрафа в размере $5 млрд. FTC оштрафовала соцсеть за нарушение конфиденциальности данных пользователей: речь идет о разразившемся в прошлом году скандале вокруг компании Cambridge Analytica, получившей от Facebook данные 87 млн человек. $2 млрд из $5 млрд штрафа были учтены в отчетности за второй квартал, еще $3 млрд были выделены раньше — в первом квартале, когда уже было понятно, что компании грозит штраф. Руководство Facebook уже заявило, что прогнозирует дальнейший рост, несмотря на расходы на улучшение политики конфиденциальности и безопасности: «Этот квартал еще раз показал, что мы можем делать и то, и другое»,— заявила во время презентации квартальных результатов управляющий директор Facebook Шэрил Сэндберг.

FTC с июня ведет еще одно расследование в отношении соцсети — на этот раз антимонопольное. «Индустрия онлайн-технологий и наша компания столкнулись с повышенным вниманием регуляторов в последнем квартале»,— заявляют в соцсети. Во вторник Министерство юстиции США также объявило о начале расследования в отношении «ведущих онлайн-платформ»: их проверят на соблюдение правил конкуренции. Названия компаний не указывались, но предполагается, что в числе этих платформ есть и Facebook.

Яна Рождественская