Криптовалюта особого Calibra

Facebook во вторник официально анонсировал запуск в 2020 году собственной криптовалюты под названием Libra, которой будет заниматься дочерняя компания под названием Calibra. К новому проекту Facebook уже присоединились такие компании, как Mastercard, PayPal, Visa, eBay, Lyft, Uber и др.

Во вторник свой собственный проект цифровой валюты представила крупнейшая в мире соцсеть Facebook, покончив таким образом с многомесячными спекуляциями на эту тему. И как оказалось, это совсем не криптовалюта Facebook. Все это время компания Марка Цукерберга работала над цифровой валютой, которой смогут пользоваться все обладатели смартфонов. Появится она, предположительно, в первой половине 2020 года. Называться монета будет Libra.

Facebook вместе с Libra становится в длинный ряд тех разработчиков, которые пытались создать «биткойн 2.0». За последние десять лет подобных попыток были сотни. Но в Facebook уверяют, что им удалось создать такую технологию, которая позволит пользоваться новой криптовалютой миллиардам людей — без задержек при проведении операций и с низкими комиссиями по платежам. Ни тем, ни другим тот же биткойн похвастаться пока не может. Для осуществления столь масштабной задумки разработчиками Libra был выбран путь максимальной децентрализации инфраструктуры и ее обслуживания.

Новая криптовалюта будет работать на закрытом блокчейне — это значит, что участниками сети станут все зарегистрированные пользователи, а вот управлять ею будут только участники специально созданной для этого организации Libra Association.

Собственно, Facebook выделит для этого новую дочернюю компанию Calibra, которая объединится с еще сотней других крупных компаний для того, чтобы обрабатывать совершаемые в сети трансакции. Все вместе они войдут в состав некоммерческой организации Libra Association. Сейчас в списке партнеров Facebook уже есть Mastercard, PayPal, Visa, eBay, Lyft, Uber, Booking, Vodafone, крупнейшая криптовалютная биржа Coinbase и ряд венчурных фондов и НКО.

Еще одним существенным фактором, который, как считается, мешает успешному распространению биткойна, является его высокая волатильность. Поэтому Libra будет так называемым стейблкойном — цифровой валютой, чья стоимость будет обеспечена корзиной традиционных национальных валют, хранимой на банковских счетах специально созданного фонда Libra Reserve, и краткосрочными правительственными облигациями.

Для обычных пользователей вся эта структура будет выглядеть как мобильное приложение Calibra, которое позволит отправлять и получать платежи. Кроме того переводы Libra будут встроены в Facebook Messenger и WhatsApp. В будущем компания надеется расширить список услуг Calibra и добавить туда, например, «оплату платежей с помощью нажатия одной кнопки или покупку чашки кофе при помощи сканирования кода».

Глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в эфире “Ъ FM”: Надо посмотреть, что это за валюта, имеет ли она какое-то обеспечение, либо это обеспечение - только авторитет самого Facebook. И потом уже давать оценки этому инструменту. Полагаю, что мы будем опираться на работу с теми цифровыми инструментами, которые выпускаются в рамках российского законодательства и работают в рамках информационных систем, которые созданы по российскому законодательству. Поэтому криптоинструменты Facebook могут приобретаться, очевидно, нашими гражданами на каких-то зарубежных площадках. Но мы не планируем пока создавать законодательство, которое дает пространство для активного задействования криптоинструментов, созданных в рамках открытых платформ, блокчейнов, потому что это несет риски и для финансовой системы, и риски использования этих инструментов для недобросовестных целей. По идее, речь должна идти о возможности организации всевозможных бирж, площадок обмена и продажи таких валют. Мы, полагаю, будем ограничивать или запрещать создание таких площадок. А кто хочет, на свой страх и риск, используя зарубежное законодательство, приобретать эти инструменты — это их дело. Что же касается использование криптовалюты Facebook в качестве платежного инструмента в России на данном этапе — мое мнение, что в нашей стране это будет запрещено.

Кирилл Сарханянц