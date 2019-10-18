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Марк Цукерберг

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Цукерберг рассказал, что Facebook хотела запретить политическую рекламу

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть рассматривала возможность запрета всей политической рекламы. По его словам, от этой идеи решили отказаться, объяснив это тем, что у людей должна оставаться свобода выражения мнений, передает Reuters.

В ходе выступления перед студентами Джорджтаунского университета в Вашингтоне господин Цукерберг сказал, что технологические компании не должны «заниматься цензурой». «Я не думаю, что большинство людей хотели бы жить в мире, где вы можете публиковать только то, что технологические компании считают 100% правдой. Мне кажется, при демократии частным компаниям было бы неправильно цензурировать политиков или редактировать новости»,— пояснил он (цитата по AFP).

В марте 2018 стало известно, что Cambridge Analytica, специализировавшейся на политической психометрии и работавшей с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, удалось собрать личные сведения миллионов пользователей Facebook. Компания использовала эту информацию для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей и размещения политической рекламы. Из-за утечки персональных данных Марк Цукерберг давал показания в Конгрессе США. В июле 2019-го Facebook оштрафовали на рекордные $5 млрд.

Об обстоятельствах скандала читайте в публикации “Ъ” «Facebook призывают ответить за утечку данных».

О последствия наложения рекордного для компании штрафа — в материале “Ъ” «Регуляторы подкосили Facebook».

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