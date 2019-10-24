ВТБ запасается квасом

ВТБ стал основным кредитором находящегося в процедуре банкротства АО «Дека» — крупного производителя кваса, созданного в Великом Новгороде. Суд отказал Сити Инвест Банку во включении в реестр кредиторов 2,5 млрд руб., сославшись на корпоративный характер долга. ВТБ будет не просто найти покупателя на непрофильный актив, а в восстановлении финансового состояния завода банк вряд ли заинтересован, считают эксперты.

Арбитражный суд Новгородской области отказался включать требования петербургского Сити Инвест Банка в 2,5 млрд руб. в реестр кредиторов АО «Дека». Суд пока не разъяснил решение, в картотеке опубликована лишь резолютивная часть. По словам Андрея Резниченко, адвоката Николая Левицкого, который считается конечным бенефициаром компании, отказ вызван тем, что права требования возникли из участия Сити Инвест Банка в уставном капитале «Деки» и носят корпоративный характер. Основным кредитором производителя кваса таким образом становится ВТБ с долгом в 692 млн руб. В Сити Инвест Банке не ответили на запрос “Ъ”. В ВТБ отказались от комментариев.

По итогам 2017 года «Дека» (бренды «Никола», «Хлебный квас»), по собственным данным, была лидером по производству кваса с долей рынка 35%. Но в том же году выручка компании сократилась на 33%, до 2,9 млрд руб., чистая прибыль — на 93%, до 15 млн руб. (более свежих данных нет). В мае 2019 года в отношении компании введена процедура наблюдения. Помимо ВТБ в реестр кредиторов вошли Юникредит Банк (213 млн руб.), Промсвязьбанк (99,4 млн руб.).

Долг, который Сити Инвест Банк попытался включить в реестр, начал формироваться в 2012 году, рассказывает Андрей Резниченко. Николай Левицкий через две компании — «Дженерал Инвест» и «Секьюрити Мейджор» — выкупил за $15 млн 25% акций АО «Дека» у виргинских офшоров Midline Premier и Unitrade Advance, аффилированных с Сити Инвест Банком. Средства частично предоставил несуществующий сейчас Гранд Инвест Банк. Таким образом господин Левицкий получил 50% акций «Деки». В 2013 году «Геликон», дочерняя компания Midline Premier, выделила структурам Николая Левицкого кредит в $12 млн для погашения долга перед Гранд Инвест Банком, взамен получив в залог 50% акций «Деки».

По словам Андрея Резниченко, кредит аффилированных с Сити Инвест Банком структур был предоставлен за счет выручки от продажи акций. Банк таким образом, не расходуя свои средства, получил статус кредитора, сохранив преимущества акционера — например, получение процентов за пользование займов как замена дивидендам. Требования по поручительству к «Деке» возникают из участия Midline Premier в уставном капитале производителя кваса и могли быть удовлетворены при нормальной работе компании, но не могут конкурировать с другими кредиторами в деле о банкротстве, добавил господин Резниченко.

АО «Дека» потенциально интересный актив, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокера» Нарек Авакян: завод находится недалеко от крупных рынков Москвы и Санкт-Петербурга, есть мощности и известный бренд. Но вряд ли ВТБ как основной кредитор заинтересован в восстановлении финансовой стабильности предприятия, так как для банка это непрофильный актив. Найти покупателя будет непросто, согласен управляющий партнер Veta Илья Жарский: другим производителям кваса в условиях снижения потребления важнее не наращивать, а сохранить существующую долю рынка.

Алексей Полухин