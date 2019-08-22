За квасом пришли через траст

В споре крупного производителя кваса «Дека» с Сити Инвест Банком, требующим с компании 1,3 млрд руб., появился неожиданный участник. В суд вызвали Георгия Семененко —гендиректора ПАО «Кировский завод», выпускающего строительную технику. Как выясняется, еще полтора года назад владелец «Деки» Николай Левицкий передал по трастовому соглашению контроль над ключевыми активами производителя кваса. Эксперты склоняются к тому, что сложившаяся ситуация выгодна кредитору, так как позволяет получить контроль над бизнесом должника.

Арбитражный суд Новгородской области 13 августа привлек как третье лицо в споре компаний «Дека» и «Декалитр» гендиректора ПАО «Кировский завод» Георгий Семененко. Ему предстоит пояснить, принимал ли он решение сменить гендиректора компаний «Дженерал Инвест», «Секьюрити Мейджор» и «МД-Консалт». Эти компании владеют акциями «Деки». Как следует из документов суда, такую возможность Георгий Семененко получил в феврале 2018 года. Тогда владелец «Деки» Николай Левицкий заключил трастовое соглашение, передав под временный контроль права на акции этих компаний.

Трастовое соглашение может быть ответной реакцией Сити Инвест Банка, которому «Дека» задолжала 1,3 млрд руб., на попытку другого кредитора, банка ВТБ (долг перед ним 692 млн руб.), оспорить сделки производителя с «Декалитром». Эта компания, как ранее сообщалось, может быть аффилированной с Сити Инвест Банком.

Сейчас «Декалитр» занимается дистрибуцией продукции «Деки», продолжают утверждать в суде представители ВТБ. Там же настаивают, что аффилированность доказывается тем, что гендиректор «Декалитра» Олег Коржов занимает аналогичную должность в ООО «Ирбис», которое через «Исток» принадлежит «Ювент Партнерз» — контролирующему акционеру Сити Инвест Банка.

Новгородская «Дека» (бренды «Никола», «Хлебный квас»), по собственным данным, занимала по итогам 2017 года лидирующее положение на российском рынке кваса с долей 35%. За тот же период выручка компании сократилась на 33%, до 2,9 млрд руб., чистая прибыль упала на 93%, до 15 млн руб. В мае 2019 года в отношении компании ввели процедуру наблюдения. В ПАО «Кировский завод» входит 15 предприятий — производителей сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. По итогам 2018 года выручка компании составила 2,69 млрд руб. Группу контролирует семья директора Георгия Семененко.

Пояснения Георгия Семененко понадобились в связи с неопределенностью с полномочиями директора компаний-акционеров. По данным Федеральной налоговой службы, 21 июля гендиректором компаний «Дженерал Инвест», «Секьюрити Мейджор» и «МД-Консалт» стал Олег Кулиш, который отозвал иск к «Декалитру» и все ранее выданные доверенности. Но на заседании суда представители экс-руководителя компаний Ярослава Орешина заявили, что решение о смене ничтожно, так как принималось без учета мнения конечного бенефициара — Николая Левицкого.

Трастовое соглашение, вероятно, было обязательным условием для выдачи кредита Сити Инвест Банком Николаю Левицкому, предполагает юрист Forward Legal Олег Шейкин. В июле Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга взыскал с владельца «Деки» в пользу банка 71,5 млн руб. долга по займу. Николай Левицкий пытался доказать, что сделка по выдаче кредита была притворной: средства бизнесмен внес в уставный капитал компании «Отель Сервис». После этого компания перевела деньги на счет Сити Инвест Банка для открытия аккредитива по выкупу доли в «Отель Сервисе» у Ирины Самойловой — бывшей супруги экс-замглавы Коми Алексея Чернова. Однако средства Ирине Самойловой не были перечислены, что подтвердил Замоскворецкий районный суд Москвы в приговорах по делу о мошенничестве экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Но суд пришел к выводу, что факт того, что средства оставались на счетах банках, не делает кредитный договор ничтожным.

Через трастовое соглашение Сити Инвест Банк пытается захватить контроль над «Декой», считает Олег Шейкин. Сложное финансово-юридическое положение Николая Левицкого не позволяет ему противодействовать решениям Георгия Семененко относительно активов, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

В ВТБ отказались от комментариев. Остальные участники спора не ответили на запросы “Ъ”.

Алексей Полухин