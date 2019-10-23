Матвиенко представила трех новых сенаторов

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко сообщила о прекращении полномлчий трех сенаторов. Речь идет про представителя от исполнительного органа власти Калмыкии Юрия Бирюкова, а также двух представителей законодательный органов власти — Оксану Бурико от Тывы и Виктора Озерова от Хабаровского края.

Госпожа Матвиенко также представила новых сенаторов: место госпожи Бурико заняла Дина Оюн, господина Озерова — Дмитрий Приятнов, а господина Бирюкова — Алексей Орлов. Кроме того, сенатором от законодательного органа власти Волгоградской области стал Сергей Горняков.

О назначении господина Орлова стало известно 21 октября. Ранее член Совета федерации от Калмыкии был главой республики — с 2010 по 2019 годы. Про госпожу Оюн в сентябре сообщили источники РБК. До того, как стать сенатором, она была депутатом хурала Кызыла. Господин Приятнов был избран депутатом думы впервые в сентябре, однако 23 сентября сложил полномочия и был избран в Совет федерации. До карьеры в парламенте сенатор был замначальника по ремонту локомотивного депо «Амурское» (дальневосточного филиала ООО «ЛокоТех-Сервис»). Кроме того, господин Горняков был секретарем волгоградского отделения «Единой России».