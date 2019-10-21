Членом Совета Федерации от Калмыкии стал Алексей Орлов

Представлять Калмыкию в Совете Федерации будет бывший глава республики Алексей Орлов. Такое решение принял действующий руководитель Калмыкии Бату Хасиков.

Указ главы республики, подписанный господином Хасиковым, опубликован на официальном сайте руководителя региона. Как писал „Ъ-Средняя Волга“, Алексей Орлов руководил Калмыкией с сентября 2010 года, его полномочия на втором сроке заканчивались в сентябре этого года, но в марте он ушел в отставку по собственному желанию.

Назначенный врио главы Калмыкии Бату Хасиков был избран руководителем республики 8 сентября, однако до сих пор вопрос о кандидате на пост сенатора от исполнительной власти решен не был. Господин Хасиков много раз заявлял, что планирует назначить в Совет Федерации продюсера промоутерской компании «Fight Nights Global» Сангаджи Тарбаева.

«Мудрые учат проявлять великодушие, политика учит прагматизму. Нужна была пауза, чтобы рассеялся дым. В Калмыкии есть тяжелые вопросы. И, чтобы их решить, необходимо использовать знания тех, кто пытался сделать это ранее. Но в силу различных причин не смог. Я даю Орлову Алексею Маратовичу возможность исполнить свой долг. Поработать на благо Калмыкии в Совете Федерации»,— написал Бату Хасиков на своей странице в Instagram.

Сергей Петунин