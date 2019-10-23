Место Виктора Озерова в СФ займет представляющий ЛДПР Дмитрий Приятнов

Сенатором от законодательной думы Хабаровского края новый состав депутатов избрал замначальника по ремонту локомотивного депо «Амурское» (дальневосточного филиала ООО «ЛокоТех-Сервис») Дмитрия Приятнова. Об этом “Ъ” сообщили в представительском органе в среду, 23 октября. Господин Приятнов, как и большинство депутатов краевой думы, представляет ЛДПР, его кандидатура собрала 32 голоса против двух. Его предшественником в Совфеде был единоросс Виктор Озеров.

41-летний Дмитрий Приятнов был избран депутатом думы впервые в сентябре. Сегодня будущий сенатор сложил с себя депутатские полномочия.

По данным крайизбиркома, сенатор был ранее осужден за подделку документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Судимость погашена в 2009 году.

Эрнест Филипповский, Хабаровск